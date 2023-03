Un nome che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è quello di Leo Messi. La "Pulce" infatti non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto con il Psg attualmente in scadenza il 30 giugno 2023. Il fuoriclasse argentino, quindi, dalla prossima sessione di calciomercato, potrebbe accasarsi in qualsiasi club come un parametro zero. Secondo le ultime indiscrezioni, provenienti dalla Spagna, l'Inter vorrebbe ingaggiare Messi facendo leva sulla grande amicizia che lega il campione del mondo al vice presidente nerazzurro Javier Zanetti.

L'Inter sogna Messi

Il grande sogno di mercato dell'Inter risponde al nome di Leo Messi. Il fuoriclasse argentino è un vero pallino di Suning e del patron, Jindong Zhang, che già al momento del suo insediamento, nell'estate del 2016, aveva chiesto ai propri dirigenti di fare di tutto per riuscire ad acquistarlo. L'affare però non entrò mai nel vivo a causa delle forti limitazioni del fair play finanziario. A distanza di anni la suggestione di mercato è tornata nuovamente protagonista sui media sportivi nazionali e internazionali.

Secondo quanto riporta su Twitter il noto giornalista spagnolo Sergio A. Gonzalez, infatti, una fonte attendibile avrebbe rivelato che i nerazzurri sarebbero tornati sulle tracce della Pulce, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain e alle prese con una trattativa in stallo per il rinnovo.

Il fattore Javier Zanetti, secondo Gonzalez, potrebbe risultare decisivo per convincere Messi e regalare all'Inter un colpo storico.

Proprio l'ex capitano nerazzurro in un'intervista rilasciata ai microfoni di DAZN qualche settimana fa aveva ammesso di aver provato a portare Messi in nerazzurro nell'estate 2021, quando la notizia dell'addio della Pulce al Barcellona sconvolse il mondo del calcio come un fulmine a ciel sereno.

Approfittando della lunga amicizia che li unisce, Zanetti chiamò infatti l'attaccante proponendogli in maniera informale di vestire la maglia nerazzurra. Quella telefonata non ha trovato poi seguito a causa dell'offerta lampo proposta dal Psg.

Messi-Inter: le possibili condizioni economiche

La notizia calda di queste ore riguarda ovviamente Leo Messi.

Il campione argentino vincitore di 6 palloni d’oro quest’anno potrebbe lasciare il Psg e le pretendenti sono più agguerrite che mai. I club di Premier possono mettere sul piatto contratti faraonici ma l’Inter potrebbe avere un aiuto importante da parte del fisco italiano.

Ipotizzando pertanto che l’Inter sia disposta a pagare a Messi la stessa cifra che l’argentino incassa oggi in Francia: 35 milioni di euro netti a stagione. Un triennale fino al 2026 peserebbe sulle casse dell'Inter circa 236 milioni di euro lordi, che diventerebbero 140 grazie al Decreto Crescita che permetterebbe a Suning di 'trasformare' i 35 milioni di euro netti all'anno di ingaggio in un costo per le casse nerazzurre di 47 milioni di euro lordi a stagione (senza il decreto il costo annuo ammonterebbe a 79 milioni lordi).

L'eventuale arrivo di Messi porterebbe benefici economici non indifferenti per la società meneghina: inciderebbe in positivo sui ricavi derivanti dal settore commerciale, sugli introiti dal botteghino, sugli accordi con vecchi e nuovi sponsor e, infine, sui premi derivanti dai risultati in campo. A ciò si devono aggiungere gli altri vantaggi che l'argentino porterebbe al club nerazzurro come la crescita del brand a livello globale, l’aumento del seguito digitale e del numero di tifosi in tutto il mondo.