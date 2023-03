Secondo le indiscrezioni raccolte nelle scorse ore dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe fare un tentativo la prossima estate per Nicolò Zaniolo, esterno offensivo ex Roma finito lo scorso gennaio al Galatasaray. Lo stesso Zaniolo in un'intervista rilasciata sempre alla Gazzetta dello Sport ha parlato del suo futuro e dell'addio alla Roma.

La Juventus potrebbe tornare su Zaniolo nella prossima estate

L'interesse della Juventus nei confronti di Nicolò Zaniolo ha tenuto banco per larga parte della scorsa campagna acquisti estiva . I bianconeri sarebbero stati in contatto diretto con l'agente del calciatore salvo poi dover procrastinare un'eventuale operazione a causa delle alte richieste economiche espresse dai Friedkin.

Zaniolo rimasto poi nella Capitale è finito ai margini della squadra fino alla cessione a titolo definitivo al Galatasaray avvenuta lo scorso gennaio.

Stando a quanto rivelato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus non avrebbe però mollato la presa sull'esterno classe '99: i contatti con il suo procuratore Vigorelli non sarebbero infatti mai cessati ecco che la prossima estate potrebbe essere quella decisiva per riportare Zaniolo in Italia. Molto, secondo quanto trascritto dalla "Rosea", dipenderà dal posizionamento della Juve al termine della stagione in corso e dagli eventuali introiti ottenuti dalla qualificazione alla Champions League. In ogni caso Zaniolo resterebbe un obiettivo anche senza il quarto posto, vista la sua duttilità in attacco e viste alcune cessioni dolorose che la Juventus potrebbe avallare a giugno.

Zaniolo sul futuro: 'Non so se resterò al Galatasaray per i prossimi cinque anni'

Lo stesso Nicolò Zaniolo nelle scorse ore ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha toccato diversi punti. Innanzitutto l'ex esterno della Roma ha parlato del futuro, non escludendo una sua possibile partenza dal Galatasaray: “Cominciamo subito col mercato?

Guardi, il futuro non lo conosce nessuno. È ovvio che non posso garantire che resterò in Turchia cinque anni, ma finché sarò qui darò sempre il massimo”. Zaniolo ha poi ovviamente parlato della sua separazione con la Roma: “La mia cessione? La verità verrà fuori. Potrei parlare ore di promesse non mantenute. Mi dicevano che ero una punta di diamante, invece sono sempre stato considerato solo una plusvalenza”.

Zaniolo ha infine commentato il sentimento di avversione che il popolo giallorosso proverebbe nei suoi confronti dopo l'addio alla Roma, affermando di aver provato un dispiacere profondo nell'essersi sentito definire un traditore.