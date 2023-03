La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Gran parte degli investimenti dipenderanno dalla partecipazione alla Champions League ma anche dagli eventuali riscatti dei cartellini da parte dei giocatori attualmente in prestito in altre società. È il caso di Dejan Kulusevski, attualmente al Tottenham, e di McKennie, centrocampista trasferitosi al Leeds nel recente mercato di gennaio. Dalla cessione a titolo definitivo dello svedese arriverebbero circa 35 milioni di euro, più o meno la stessa somma che sarebbe garantita dal riscatto del cartellino dell'americano da parte del Leeds.

Una somma che potrebbe essere utilizzata per l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024 e che difficilmente rimarrà nella società laziale in caso di mancato prolungamento di contratto. C'è il rischio che possa lasciare a parametro zero la Lazio alla fine della stagione 2023-2024.

La Juventus potrebbe acquistare Milinkovic-Savic con le cessioni di Kulusevski e McKennie

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus dalle cessioni di Kulusevski e McKennie potrebbe ricavare circa 70 milioni di euro che sarebbero utilizzati per l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic. Attualmente però non si ha la certezza che il Tottenham acquisti lo svedese, anche perché l'obbligo di riscatto si attiverebbe con la qualificazione alla Champions League della società londinese, cosa non certa.

Inoltre l'addio di Conte potrebbe anche non agevolare il mancato riscatto dello svedese anche perché il centrocampista è stato voluto proprio dal tecnico pugliese. Più facile invece il riscatto di Weston McKennie, che si attiverebbe con la permanenza del Leeds nel campionato inglese. Attualmente la squadra inglese è a +2 sul terzultimo posto anche se il West Ham ha una partita in meno.

Difficile anche il riscatto di Arthur Melo da part del Liverpool così come quello di Zakaria da parte del Chelsea. Una buona somma però potrebbe arrivare dai tanti giovani attualmente in prestito in altre società.

I giovani in prestito in altre società

A gennaio dopo la prima parte di stagione all'Eintracht Francoforte si è trasferito alla Lazio Luca Pellegrini, che potrebbe trasferirsi a titolo definitivo nella società laziale nell'eventualità in cui quest'ultima pagasse circa 15 milioni di euro il cartellino del giocatore.

Altri 8 milioni di euro potrebbero arrivare da Nicolussi Caviglia, centrocampista attualmente alla Salernitana. Il Monza invece potrebbe investire circa 9 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo di Filippo Ranocchia, altri 3 milioni di euro potrebbero arrivare dall'eventuale trasferimento a titolo definitivo di Pjaca all'Empoli. Sono invece già arrivati circa 5,5 milioni di euro dalla cessione del cartellino di Dragusin al Genoa, a questi potrebbero aggiungersi ulteriori 1,5 milioni di euro.