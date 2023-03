L'ex allenatore della Juventus Andrea Pirlo, attualmente al club turco del Karagumruk, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato anche della sua esperienza professionale in bianconero, sottolineando che per il suo addio siano stati decisivi i risultati.

Ha poi aggiunto di essere rimasto in contatto con alcuni dirigenti bianconeri e di aver visto anche Andrea Agnelli. Pirlo ha affermato poi che se la Juventus dovesse un giorno richiamarlo lui non potrebbe dire di no, perché si tratta di una grande società.

Pirlo parla dell'esonero alla Juventus nella stagione 2020-2021

'Rapporti con la Juventus? Buoni. Sento alcuni dei dirigenti rimasti e ho anche visto Andrea Agnelli. Resta la stima reciproca, un altro conto è se sono cambiati i programmi', sono queste le dichiarazioni di Andrea Pirlo in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport.

Il tecnico del Karagumruk è tornato a parlare della sua esperienza professionale nella società bianconera, parlando anche dei motivi per cui è stato esonerato nel 2021. Ha dichiarato: 'L'addio alla Juventus? Decidono i risultati'.

In merito a un suo possibile ritorno alla Juventus ha dichiarato: 'Certo che ritornerei, se ti chiama una grande società come quella bianconera'.

Pirlo ha poi aggiunto: 'Il salto maggiore lo ha fatto Fagioli che ha debuttato con me. Sa fare tutto, è un punto fermo della Juventus e ha doti per eccellere in regia. Può essere il nuovo Pirlo'.

Riguardo al lavoro di Massimiliano Allegri ha aggiunto che è stato importante ed è stato condizionato da infortuni.

Il tecnico bresciano ha parlato anche del Napoli e di Spalletti, sottolineando come se la squadra campana stia disputando una stagione importante il merito è di chi ha scelto i giocatori sul mercato e di chi li schiera.

Sulla possibilità che gli azzurri hanno di arrivare fino in fondo in Champions League ha detto: "Dai quarti può succedere di tutto, ma la musichetta della coppa può ribaltare le cose".

Il futuro professionale di Andrea Pirlo

Il tecnico bresciano è attualmente al Karagumruk, dopo una prima parte di stagione difficile la squadra turca è migliorata e attualmente è nona in classifica con un match in meno rispetto alle squadre che la precedono. Come dichiarato da Pirlo, la società turca gli ha offerto il prolungamento di contratto, ma lui valuterà il proprio futuro professionale alla fine della stagione.