La Juventus è attesa da un finale di stagione piuttosto impegnativo. La squadra bianconera può arrivare fino in fondo in Coppa Italia ed in Europa League. Attualmente la posizione di Allegri sembra quasi certa, ma non scontata. In tal caso la società bianconera avrebbe già individuato il sostituto ideale. Trattasi di Igor Tudor, vice tecnico di Pirlo alla Juventus nella stagione 2020-2021 e che sta dimostrando in questa stagione all'Olympique Marsiglia tutta la sua bravura. La squadra francese è seconda in classifica dietro al Paris Saint Germain, che ha evidentemente la rosa più forte del campionato.

Il contratto del tecnico con il club transalpino andrà in scadenza nel giugno del 2024. Difficilmente Tudor rifiuterebbe un'offerta della Juve qualora dovesse arrivare, a farlo sapere è anche Calciomercato.it. L'eventuale arrivo di Tudor a Torino potrebbe agevolare anche l'approdo alla Juventus del terzino Nuno Tavares (in prestito all'Olympique Marsiglia dall'Arsenal) e il riscatto del cartellino di Milik.

Possibile l'ingaggio di Tudor in caso di esonero di Massimiliano Allegri

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di calciomercato.it la Juventus potrebbe affidare la panchina a Igor Tudor nell'eventualità di un esonero di Massimiliano Allegri a fine stagione. Attualmente sembra difficile che il toscano venga sostituito a giugno ma molto dipenderà da come finirà la stagione la squadra bianconera.

Se dovessero arrivare eliminazioni pesanti in Coppa Italia ed in Europa League ed un finale di campionato deludente la possibilità di una sostituzione diventerebbe concreta. Tudor è un profilo che piace anche per quello che sta dimostrando all'Olympique Marsiglia oltre che per la sua juventinità. Dopo l'esperienza professionale all'Udinese e al Verona, il tecnico è stato ingaggiato dalla società francese e sta dimostrando tutta la sua bravura.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare in maniera decisa anche la dirigenza, potrebbe arrivare un nuovo direttore sportivo oltre che nuove figure importanti come Del Piero e Chiellini , come recentemente dichiarato dal giornalista Franco Leonetti. A proposito del ruolo di direttore sportivo in caso di permanenza di Allegri potrebbe arrivare Massara, che ha un contratto con il Milan fino a giugno 2024.

Altro nome che piace è Luis Campos, attualmente al Paris Saint Germain. Piace anche Andrea Berta, da più di dieci anni all'Atletico Madrid e che ha lavorato molto bene nella società spagnola contribuendo a render competitiva la squadra che da anni lotta con società importanti come Real Madrid e Barcellona.