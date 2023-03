Dopo il ko contro la Fiorentina nell'ultima giornata di campionato, il Milan di Stefano Pioli vuole continuare il percorso in Champions League. Mercoledì ore 21:00, i rossoneri saranno di scena al Tottenham Hotspur Stadium contro la formazione guidata da Antonio Conte per agguantare la qualificazione ai quarti della competizione.

Il Diavolo parte dall'1-0 dell'andata firmato Brahim Diaz.

Milan, 3-4-2-1 per Pioli: tornano Diaz e Leao

Per quanto riguarda la possibile formazione, Pioli è pronto a confermare il suo 3-4-2-1 con due rientri importanti sulla trequarti, ovvero quelli di Rafael Leao e Brahim Diaz.

Il portoghese squalificato in campionato è pronto a ritornare titolari, al pari del fantasista spagnolo che ha superato la distorsione al ginocchio e dovrebbe vincere il ballottaggio con De Ketelaere per completare il tridente. Il ruolo di prima punta sarà occupato da Olivier Giroud. A gara in corso, il possibile inserimento di Rebic e Origi.

A centrocampo, dopo il match di Firenze confermato Bennacer che comporrà la diga mediana assieme a Tonali. Sulla sinistra confermatissimo Theo Hernandez, in grande spolvero e condizione atletica, mentre sulla corsia di destra ballottaggio tra Messias e Saelemaekers, con l'ex Crotone favorito.

Infine, in difesa confermato il pacchetto formato da Kalulu, Thiaw e Tomori che deve riscattare una prestazione non all'altezza contro la Fiorentina.

In porta, confermato Maignan.

Tottenham, Conte punta su Kane e Son

Momento complicato per il Tottenham di Antonio Conte che arriva dall'eliminazione in F.A Cup e dalla sconfitta in campionato contro il Wolverhampton. Gli Spurs in casa hanno però un grande ruolino di marcia e hanno già conquistato vittorie prestigiose come quella contro il City di Guardiola.

Per quanto concerne la possibile formazione, lo schieramento dovrebbe esser un 3-4-2-1 con Conte pronto ad affidarsi alla vena realizzativa Harry Kane. Il bomber inglese dovrebbe esser affiancato da Son e Kulusevski, in vantaggio sul brasiliano Richarlison per completare il tridente offensivo.

A centrocampo, Conte recupera una pedina fondamentale come Hojbjerg.

Il danese comporrà la mediana assieme a Sarr, mentre sulle corsie spazio all'ex Inter Perisic ed Emerson Royal. In difesa, spazio al trio formato da Romero, Dier e Davies che potrebbe vincere il ballottaggio con Lenglet, mentre in porta confermato Foster visto l'infortunio di Lloris.

Probabili formazioni

Tottenham: Foster; Dier, Romero, Davies; E.Royal, Sarr, Hojbjerg, Perisic; Son, Kulusevski; Kane.

Milan: Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Bennacer, T.Hernandez; Diaz, Leao; Giroud.