Lunedì 13 marzo 2022 vi sarà il derby calabrese di Serie C Girone C fra Crotone e Catanzaro allo 'Scida' con fischio di inizio alle 20:30. La decisione era nell'aria già da diversi giorni ed oggi è giunta l'ufficialità: i tifosi dei giallorossi non potranno essere presenti sugli spalti. Si è giunti a questa scelta in seguito alle direttive dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS) ed alla determina del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS), l’organo del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, chiamato a pronunciarsi dall’Osservatorio sulle gare a rischio.

Assenza dei tifosi del Catanzaro: una decisione preannunciata

Crotone-Catanzaro si giocherà senza i tifosi delle Aquile: i due organismi di controllo hanno definito chiaramente la gara fra le due compagini calabresi ad alto rischio. E così, il prefetto di Crotone, ha ordinato il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Catanzaro. Ora toccherà alla Questura fare rispettare l'ordinanza e, in seguito, notificarla alla Lega Pro, ai sindaci delle due città e ad entrambe le società.

Precedentemente l'1 marzo 2023 si era riunito l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e l'analisi della partita era stata rinviata alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per l’individuazione di adeguati provvedimenti interdittivi.

In particolare, l'Osservatorio ha un compito di individuare le gare a rischio.

Successivamente, due giorni dopo, il 3 marzo 2023 è giunta la raccomandazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che si era espresso sottolineando che non si poteva escludere il ripetersi di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il Prefetto di Crotone, sentito il Questore, era stato invitato a valutare la seria possibilità del divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Catanzaro e così è stato.

Catanzaro in fuga sul Crotone

Il posticipo della trentunesima giornata di Serie C, il derby fra Crotone e Catanzaro sarà una sfida fra la seconda in graduatoria contro la prima.

All'andata si imposero i giallorossi per 2-0 grazie ai gol di Iemmello a fine primo tempo e di Curcio a metà ripresa. Nonostante si tratti di uno scontro d'alta classifica, gli uomini di mister Vivarini hanno 79 punti, mentre il Crotone ne ha 65 con un distacco, quindi, di ben 14 lunghezze. Divario che è aumentato nell'ultima giornata con i giallorossi che hanno battuto per 4-1 l'Avellino, mentre gli Squali hanno impattato per 1-1, in trasferta, contro il Picerno. A otto giornate dal termine potrebbe essere soltanto questione di un conto alla rovescia prima di sancire la promozione del Catanzaro in Serie B.