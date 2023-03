La Juventus prepara le prime mosse per il prossimo mercato estivo. La Vecchia Signora vuole rafforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, con l'obiettivo di ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. In particolare, le corsie esterne potrebbero esser rivoluzionate nella prossima stagione con il club bianconero che starebbe monitorando diversi profili per accontentare Allegri.

Juve, possibile interesse per Parisi

Nonostante il possibile rinnovo di Alex Sandro che sta disputando una buona stagione, la Juventus potrebbe decidere di acquistare un altro esterno mancino che possa esser duttile e giocare sia nel 4-3-3 come esterno basso sia come quinto nel 3-5-2 utilizzato da Allegri in questa seconda parte di stagione.

Tra i nomi seguiti ci sarebbe anche quello di Fabiano Parisi, talentuoso terzino italiano che si sta confermando con la maglia dell'Empoli.

La prossima potrebbe la stagione del definitivo salto di qualità, con l'esterno italiano che potrebbe così far parte di una realtà importante. La Juventus sta monitorando la situazione e potrebbe decidere di mettere una cifra importante per accaparrarsi le prestazioni del 2000, valutato almeno 20 milioni di euro dal club toscano. Oltre a trovare un accordo economico con l'Empoli, la Vecchia Signora deve battere la concorrenza del Torino che con il possibile addio di Singo starebbe valutato Parisi come possibile sostituti. Attenzione anche al Milan e soprattutto al Napoli di Luciano Spalletti che in caso di cessione di Mario Rui potrebbe diventare una rivale importante nella corsa all'esterno 22enne.

Juve, anche il Liverpool su Mount

Oltre alla difesa, anche il centrocampo potrebbe subire delle modifiche importanti. Tutto ruota attorno al futuro di Adrien Rabiot che, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe lasciare Torino. Per questo, la Juventus starebbe osservando dei profili che possano aumentare la qualità e la fantasia del centrocampo.

Uno degli obiettivi per la trequarti è sicuramente Mason Mount, centrocampista inglese che potrebbe lasciare il Chelsea al termine del campionato. A differenza delle precedenti gestioni, il fantasista inglese non è più intoccabile e potrebbe esser ceduto in estate, visto il possibile mancato rinnovo contrattuale con i Blues.

La Juventus sta monitorando questa situazione con attenzione ma deve fare i conti con il forte interesse del Liverpool di Jurgen Klopp, pronto ad una rivoluzione in estate per rilanciarsi dopo una stagione con luci ed ombre.

Oltre Mount, i bianconeri osservano anche Lewis Ferguson per la trequarti. Il trequartista del Bologna viene valutato attorno ai 10-15 milioni di euro.