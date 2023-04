La Juventus sta vivendo non facile dal punto di vista sportivo e giudiziario. Tanti tifosi bianconeri sui social hanno chiesto alla società di tutelare la Juventus, rivolgendosi spesso anche a uno dei proprietari della Juventus, ovvero Lapo Elkann. L'imprenditore ha voluto rispondere negli ultimi giorni alle richieste dei sostenitori bianconeri sottolineando come lui non abbia poteri decisionali alla Juventus ma anche alla Ferrari. Ha sottolineato di amarle e allo stesso tempo ha ribadito che non ha mai deciso sia per la casa automobilistica che per la squadra di calcio.

Parole quelle di Lapo Elkann che hanno portato alla risposta convinta di tanti suoi follower, gran parte dei quali hanno sottolineato che il suo parere è comunque influente se si considera che è il fratello di John Elkann (amministratore delegato della Exor, holding controllante la Juventus) e cugino dell'ex presidente della società bianconera Andrea Agnelli.

La risposta degli utenti al post di Lapo Elkann

'Per vostra informazione non ho ruoli in Ferrari e Juventus, non decido non conto ma le amo'. Questo il post pubblicato da Lapo Elkann in un recente post su Twitter. L'imprenditore ha risposto così alle tante richieste dei tifosi bianconeri di dare un supporto decisionale a suo fratello a John Elkann anche nel cercare di tutelare nel migliore dei modi la società bianconera.

Tante le risposte al post di Lapo Elkann, una utente ha scritto: 'Sapevo che i poteri sono di tuo fratello e tuo cugino Andrea. Ma sicuramente il tuo parere conta almeno spero tuo fratello ascolti i tuoi consigli'. La risposta di Lapo Elkann è stata: 'Non conta nulla su ciò che è successo, non decidevo né decido'. Parole evidenti sul fatto che oltre ad essere uno dei proprietari l'imprenditore è solo un tifoso di Ferrari e Juventus.

Lapo Elkann considerato portavoce da tanti tifosi della Juventus

Un utente ha scritto: 'Lapo ti scriviamo perché riteniamo che in ciò che riguarda sia la Juventus ,sia che riguarda la Ferrari, vuol dire che per noi sei importante anche in questi ambiti. Un abbraccio'. La risposta dell'imprenditore è stata: 'Non conto niente purtroppo, non ho potere decisionale'.

Un altro utente ha ribadito l'importanza che Lapo Elkann che ricopre come portavoce di una tifoseria amareggiata da quello sta succedendo dal punto di vista giudiziaria, per alcuni un vero e proprio accanimento nei confronti della Juventus. Lapo Elkann anche in questo caso ha voluto ribadire tutto il suo amore nei confronti della società bianconera e dei suoi tifosi.