La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. C'è anche da programmare la stagione 2023-2024, come dichiarato da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione del match di Coppa Italia contro l'Inter. Il tecnico ha sottolineato di avere due anni di contratto con la società bianconera e di essere un'aziendalista. Attualmente la sua permanenza è la possibilità concreta ma si attendono novità dal punto di vista dirigenziale. Sull'argomento ha parlato anche Ekrem Konur, che sul suo profilo Twitter ha parlato del possibile ingaggio come dirigente di Zinedine Zidane da parte della società bianconera.

Possibile il ritorno di Zidane alla Juventus da dirigente

'Zinedine Zidane è pronto a ritornare nella dirigenza della Juventus e punta a un posto nella sua ex società'. Questo il post su Twitter pubblicato da Ekrem Konur. L'esperto di mercato ha sottolineato come il francese potrebbe ritornare come dirigente e non come tecnico. Dichiarazioni che non trovano conferme nelle indiscrezioni di mercato lanciate di recente dalla stampa francese che parlano invece di un possibile ritorno di Zidane come tecnico. Quel che è certo è che la società bianconera stia lavorando all'ingaggio di un nuovo direttore sportivo oltre al fatto che potrebbero arrivare anche nuove figure juventine, si parla ad esempio del possibile ingaggio di Alessandro Del Piero come vicepresidente.

A proposito di direttore sportivo, i nomi seguiti dalla società bianconera sono quelli di Cristiano Giuntoli del Napoli e Ricky Massara del Milan, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2024. A questi bisogna aggiungere anche Andrea Berta, direttore sportivo dell'Atletico Madrid.

La stampa francese parla di un ritorno alla Juventus da tecnico per Zidane

Come già anticipato, la stampa francese parla di una volontà di Zidane di rilanciarsi da allenare a due stagioni dal suo addio al Real Madrid. Dal 2021 che il francese non allena e per questo sarebbe pronto a rilanciarsi in un progetto sportivo importante.

Potrebbe essere quello della Juventus, con il francese che vorrebbe cercare di aiutare la società bianconera ritornare ad essere competitiva in Italia ed in Europa. Si tratterebbe di un vero e proprio gesto d'amore quello di Zidane verso la Juventus che è stato giocatore della squadra bianconera dal 1996 al 2001. Non è l'unico tecnico seguito dalla società bianconera per un eventuale post Massimiliano Allegri. A tal riguardo si parla di Antonio Conte, che ha rescisso il contratto con il Tottenham di recente. Piacciono anche tecnici più giovani, su tutti Roberto De Zerbi del Brighton e Igor Tudor dell'Olympique Marsiglia.