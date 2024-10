L'infortunio di Gleison Bremer, che terrà il difensore brasiliano fuori dai campi almeno fino ad aprile, ha costretto la Juventus a riorganizzare le gerarchie in difesa. Nonostante l'assenza prolungata di uno dei suoi pilastri, il club bianconero ha deciso di non tornare sul mercato dei parametri zero per cercare un sostituto. La scelta di affidarsi alle risorse interne apre la strada a possibili cambiamenti tattici. Fra le ipotesi che potrebbe valutare Thiago Motta per sostituire Bremer ci sarebbe anche Douglas Luiz, oltre al fatto che il tecnico Thiago Motta potrebbe decidere di attingere dalla Next Gen.

I titolari attuali della Juventus in difesa sono Gatti e Kalulu

La coppia titolare della difesa sarà molto probabilmente formata da Federico Gatti e Pierre Kalulu con l'opzione di schierare Danilo e Cabal, anche se il colombiano in questo inizio stagione è stato utilizzato prevalentemente come terzino sinistro. In aggiunta, potrebbe esserci spazio per i giovani della Next Gen, ma l’opzione principale, Pedro Felipe, è attualmente infortunato.

Un'ulteriore soluzione che potrebbe sorprendere è l'eventuale impiego di Douglas Luiz come difensore centrale. Sebbene il brasiliano sia stato utilizzato principalmente come centrocampista, Thiago Motta aveva già menzionato questa possibilità durante la conferenza stampa di luglio.

All'epoca, il tecnico aveva elogiato le qualità di Luiz, definendolo un giocatore versatile, capace di adattarsi a ruoli diversi, inclusa la difesa.

L'intervista di Thiago Motta su Douglas Luiz risalente a luglio

"Dipendendo dalle squadre che andremo ad affrontare, Douglas Luiz farà anche il difensore". Queste le dichiarazioni di Thiago Motta su Douglas Luiz risalenti a luglio.

Dopo tre mesi possiamo dire che il brasilano non sta ancora incidendo nella Juventus, con il tecnico che lo sta schierando soprattutto nel secondo tempo. Anche contro il Lipsia è stato schierato nel secondo tempo, da un suo fallo di mano (molto generoso da parte dell'arbitro) è arrivato il rigore per il Lipsia, poi realizzato da Sesko.

L'inizio di stagione alla Juventus per Douglas Luiz

In questo inizio di stagione fino ad adesso Douglas Luiz ha disputato 5 match nel campionato italiano, entrando nel secondo tempo. A queste bisogna aggiungere 2 match in Champions League. Arrivato nel recente calciomercato estivo nello scambio di mercato che ha portato Iling-Junior e Barrenechea all'Aston Villa, al momento è considerato un'alternativa ai titolari. Contro il Lipsia ad esempio sono partiti dal primo minuto a centrocampo Nicolò Fagioli e Weston McKennie, che poi sono stati due dei migliori per la squadra bianconera.