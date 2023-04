Secondo alcune recenti indiscrezioni Zinedine Zidane vorrebbe tornare ad allenare un top club e avrebbe la Juventus come meta preferita.

I bianconeri, inoltre, starebbero pensando a un nuovo direttore sportivo e alla Continassa piacerebbe particolarmente il nome di Cristiano Giuntoli del Napoli.

Zidane vorrebbe tornare ad allenare

Zinedine Zidane vorrebbe tornare al più presto alla guida di una squadra, dopo aver lasciato il Real Madrid ormai nel 2021 e, stando a quanto riportato nelle scorse ore da RMC Sport, la società che sarebbe in cima alla lista dei desideri del francese risulterebbe essere la Juventus.

La compagine bianconera che è legata all'attuale guida tecnica Massimiliano Allegri fino al 2025, difficilmente si separerà da lui al termine della stagione in corso, specie perché il livornese percepisce uno stipendio da circa 7 milioni di euro annuali che gli dovrà in ogni caso essere pagato per altri due anni.

Tuttavia non è del tutto da escludere che la dirigenza bianconera possa attuare un piano di rinnovo generale che è già in parte iniziato con l'ingresso in società di diversi volti nuovi.

Oltre a un possibile nuovo allenatore, alla Continassa si parlerebbe anche di un possibile sostituto per Federico Cherubini, attuale direttore sportivo della Juve: tra i nomi seguiti ci sarebbe quello di Cristiano Giuntoli.

La Juventus pensa a Giuntoli ma De Laurentiis non vorrebbe lasciarlo andare

La Juve osserverebbe Giuntoli da diversi mesi, d'altronde il direttore sportivo del Napoli è riuscito a costruire una squadra che è ormai a un passo dallo scudetto, cedendo diversi pezzi come Insigne e Koulibaly e andando a scovare dei calciatori a prezzo ridotto, che hanno permesso ai partenopei di fare il salto di qualità.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non vorrebbe privarsi di Giuntoli almeno fino al 2024, anno in cui il contratto del ds andrà in scadenza. Di conseguenza, la Juventus potrebbe essere costretta a proporre al numero uno del club campano un'offerta economica per lasciarlo partire.

La strada alternativa della Juventus, altrimenti, potrebbe essere quella di puntare su un altro nome e tra gli osservati ci sarebbe Frederic Massara del Milan: il bracco destro di Paolo Maldini è legato al club rossonero fino al 2024, tuttavia una sua partenza potrebbe non essere osteggiata dalla dirigenza.

Sullo sfondo per il ruolo di direttore sportivo, resterebbe in piedi anche il nome di Andrea Berta, attuale ds dell'Atletico Madrid.