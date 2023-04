La Juventus domenica 16 aprile ha perso contro il Sassuolo. I bianconeri hanno perso per 1-0, ma quello che più ha lasciato interdetti i tifosi juventini è l'atteggiamento della squadra: i giocatori sono apparsi deconcentrati e senza idee. Anche nel finale di gara non è arrivata la reazione che si sperava e la Juventus non è riuscita ad impensierire più di tanto il Sassuolo.

Dopo la gara dei bianconeri, tramite Twitter, è arrivato un duro sfogo di Lapo Elkann che ha puntato il dito contro la squadra.

Lo sfogo di Lapo Elkann

Lapo Elkann, spesso, utilizza Twitter per incitare la Juventus prima delle gare importanti o per commentare le prestazioni dei bianconeri.

Il rampollo della famiglia Agnelli, dopo la prestazione deludente della Vecchia Signora contro il Sassuolo, ha espresso tutto il suo disappunto sottolineando che la squadra deve fare meglio.

"Non potete. Dovete fare meglio. Vergognatevi", è stato questo il post di Elkann.

Juve, ora si pensa all'Europa League

La Juventus, adesso, deve archiviare la sconfitta di Sassuolo per concentrarsi sulla gara contro lo Sporting Lisbona, valevole per il ritorno dei quarti di finale.

La speranza dei tifosi bianconeri, come di Lapo Elkann, è quella di vedere una squadra ben diversa rispetto a quella vista a Sassuolo.

Per la partita di giovedì 20 aprile, la Juventus farà alcuni cambi di formazione e a centrocampo ci sarà il ritorno di Manuel Locatelli, che contro il Sassuolo aveva riposato per lasciare spazio a Leandro Paredes.

Anche in attacco, probabilmente, ci saranno delle novità e dal primo minuto si dovrebbero rivedere Federico Chiesa e Angel Di Maria. Mentre resta da capire chi la spunterà potrà Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik per il ruolo di punta centrali: entrambi contro il Sassuolo non sono apparsi particolarmente in forma, ma almeno uno dei due contro lo Sporting Lisbona sarà certamente titolare.

Intanto Moise Kean ha saltato la sfida contro il Sassuolo per un problema al flessore e non si sa ancora se potrà recuperare o meno per la sfida in programma in Portogallo.

In ogni caso la Juventus ha ancora alcuni giorni per poter pensare alla sfida di Europa League. Quello che però sarà fondamentale per il match del 20 aprile sarà l'atteggiamento che deve necessariamente essere diverso rispetto a quello visto contro il Sassuolo e, come ha sottolineato anche lo stesso Lapo Elkann, la squadra dovrà fare meglio soprattutto dal punto di vista del carattere.