Inter, Milan e Roma stanno studiando le prime di mercato per potenziare le rispettive rose nel Calciomercato estivo. Secondo le ultime indiscrezioni, i nerazzurri potrebbero decidere di ingaggiare Nikola Milenkovic della Fiorentina per puntellare la difesa in vista dei possibili addii di Milan Skriniar e Stefan De Vrij.

I rossoneri sarebbero alla ricerca di un attaccante e potrebbero puntare su Joao Felix, ora al Chelsea ma di proprietà dell’Atletico Madrid.

I giallorossi, invece, starebbero riflettendo sulla possibilità di ingaggiare Mauro Icardi.

L’argentino è di proprietà del Paris Saint Germain ha ma in questo momento sta giocando in prestito al Galatasaray, in Turchia.

Ritorno di fiamma dei nerazzurri per Nikola Milenkovic

L’Inter potrebbe intavolare uno scambio con la Fiorentina che riguarderebbe Nikola Milenkovic e Joaquin Correa. Entrambi avrebbero una valutazione di circa 20 milioni di euro.

Il serbo interesserebbe ai nerazzurri perché in grado di giocare sia nella difesa a tre che in quella a quattro. I nerazzurri sarebbero alla ricerca di un centrale perché Milan Skriniar e Stefan De Vrij potrebbero lasciare la Pinetina perché non hanno rinnovato il contratto in scadenza a giugno.

L’attaccante argentino potrebbe partire in quanto non ha vissuto una stagione molto positiva anche a causa di molti infortuni.

Joao Felix se dovesse partire Rafael Leao

Il Milan dovrebbe cercare un nuovo attaccante se Rafael Leao dovesse decidere di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 e magari di lasciare Milano in questa estate 2023. Il portoghese interesserebbe sia al Manchester City che al Chelsea e avrebbe una valutazione di circa 70 milioni di euro.

Il suo erede potrebbe essere proprio un suo connazionale, si tratterebbe di Joao Felix. L’attaccante, ora in prestito al Chelsea, avrebbe bisogno di riscattarsi e potrebbe non essere confermato né a Londra, dall’Atletico Madrid, che detiene il suo cartellino.

Il Milan potrebbe valutare di ingaggiarlo in prestito con diritto di riscatto.

Mauro Icardi potrebbe ritornare in Italia

La Roma potrebbe invece pensare a Mauro Icardi se dovesse cedere Tammy Abraham. L’argentino sarebbe disposto a ritornare in Italia, dove ha già giocato con la Sampdoria e l’Inter, e potrebbe interessare s Josè Mourinho.

Il Paris Saint Germain non lo riterrebbe centrale per il proprio progetto tecnico del futuro e potrebbe cederlo a fine stagione, quando rientrerà dal Galatasaray. Il centravanti argentino ha il contratto in scadenza nel 2024 e nei mesi scorsi è stato accostato anche a Milan [VIDEO], Monza e Atletico Madrid.