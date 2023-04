Gli spettatori negli stadi italiani sono in leggero aumento rispetto al periodo pre-Covid. Questa è sicuramente una bella notizia non soltanto per gli amanti delle statistiche, ma per tutti coloro che lo stadio lo vivono settimanalmente e, ovviamente, per le società che in un periodo di crisi economica possono certamente aumentare i loro incassi ai botteghini.

La classifica spettatori al Sud Italia: la top 15

La classifica spettatori al Sud Italia, vede belle affluenze non soltanto a Napoli, ma anche a Bari, Lecce, Salerno. Nella quarta serie, infatti, c'è il Catania a spiccare.

I tifosi siciliani hanno fatto registrare finora una media spettatori di 14.619 spettatori, di gran lunga superiore a tante piazze le cui squadre giocano in categorie superiori. Ecco la classifica spettatori negli stadi meridionali, dalla Serie A alla Serie D.

1. Napoli (Serie A) 44.605

2. Bari ( Serie B

3. Lecce (A) 24.735

4. Salernitana (A) 19.729

5. Palermo (B) 19.544

6. Catania (D) 14.619

7. Cagliari (B) 13.173

8. Reggina (B) 11.248

9. Frosinone (B) 10.692

10. Benevento (B) 8.157

11. Catanzaro (C) 7.611

12. Cosenza (B) 5.189

13. Foggia (C) 4.754

14. Barletta (D) 4.500

15. Crotone (C) 4.467

Tra le grandi assenti, manca certamente una piazza come Avellino (attualmente in Serie C) che al momento ha una media spettatori di 3.583 a partita.

Fuori dalla top quindici anche un'altra piazza storica come Taranto, ferma a poco più di mille spettatori a partita (al momento, 1.244). Restano buoni i numeri invece di piazze come Crotone, Foggia, Cosenza, nonostante stagioni deludenti o altalenanti dal punto di vista sportivo.

Più Meridione in Serie A?

Intanto in Serie A potrebbe vedersi più Meridione.

Al momento, infatti, le ultime tre in classifica nel massimo campionato di calcio italiano, sono tre squadre settentrionali: Cremonese, Sampdoria ed Hellas Verona. Se finisse così il campionato, le tre squadre che rappresentano il Sud Italia in Serie A (Napoli, Salernitana e Lecce) resterebbero dunque in Serie A anche la prossima stagione e quindi il numero delle squadre meridionali potrebbe salire.

Infatti, dalla serie B potrebbero esserci piacevoli sorprese in questo senso. La prima squadra in classifica è il Frosinone, squadra del centro-Sud, mentre a contendersi la promozione diretta o la promozione dai play off, ci sono diverse squadre meridionali come Bari, Cagliari, Reggina. Insomma, in Serie A il prossimo anno, ci potrebbero essere più squadre del Sud Italia e questo farebbe certamente piacere a tutti: vedere il Meridione più rappresentato nello sport più popolare del Belpaese, non può che essere motivo di orgoglio.