Il Milan inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. L'obiettivo del club rossonero è quello di puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli ed in particolare il reparto offensivo. Oltre al rinnovo di Olivier Giroud fino al 2024, il Diavolo è alla ricerca di un attaccante che possa sostituire e coesistere con il totem francese nella prossima stagione.

Milan, interesse per Dia della Salernitana. Derby per Openda

Tra i profili seguiti da Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Boulaye Dia, attaccante senegalese del Villareal in prestito alla Salernitana.

Il classe 96 ha avuto un impatto di grande spessore sul campionato italiano come dimostrano le 10 reti siglate con la formazione campana che intende riscattarlo dal Sottomarino giallo. Le prestazioni di Dia non sono passate inosservate ed il Milan sarebbe pronto a trattare con la Salernitana per giugno.

L'attaccante della società campana non è il solo seguito dal Diavolo. Infatti, i rossoneri seguono con grande interesse anche la situazione di Louis Openda, attaccante belga che sta trascinando il Lens in Ligue 1. I rossoneri potrebbero così lavorare su tavoli e provare ad imbastire una trattativa anche per il classe 2000. Si prospetterebbe però un derby visto il forte interesse anche dell'Inter che in caso di mancato accordo per la riconferma di Romelu Lukaku potrebbe puntare su Openda per completare il reparto offensivo.

Milan, idea Mazzocchi. Adli possibile contropartita

Oltre ad un attaccante che possa dare qualità al reparto offensivo, il Milan è alla ricerca anche di un esterno sinistro che possa svolgere il ruolo di vice Theo Hernandez che nonostante le offerte di alcuni top club, resta un punto fermo del club rossonero anche per la prossima stagione.

Uno dei nomi circolati sarebbe quello di Pasquale Mazzocchi, punto fermo della Salernitana. Dopo l'interesse a gennaio da parte dell'Inter, l'esterno campano sarebbe così finito dei rossoneri. La Salernitana chiede una cifra attorno ai 15 milioni di euro per una delle pedine più importanti per il tecnico Paulo Sousa. Per abbassare le pretese della Salernitana, il Diavolo potrebbe decidere di mettere sul piatto il cartellino di Yacine Adli che piace al club campano e che potrebbe lasciare il Milan dopo una stagione con poco minutaggio.

Mazzocchi non è il solo esterno del campionato italiano seguito dai rossoneri. Infatti, Maldini e Massara starebbero prendendo in considerazione anche le candidature di Gallo del Lecce, punto fermo della difesa di Baroni, ed Emanuele Valeri della Cremonese, trai migliori della formazione di Ballardini. Un'eventuale retrocessione della Cremonese potrebbe agevolare la trattativa per il terzino, seguito anche dalla Lazio.