La Juventus, in queste ore, si gode la qualificazione alla semifinale di Europa League. I bianconeri hanno pareggiato per 1-1 contro lo Sporting a Lisbona e - forti dell'1-0 dell'andata - hanno ottenuto il pass per sfidare il Siviglia.

Adesso per la Juventus è tempo di pensare alla gara contro il Napoli del 23 aprile: Massimiliano Allegri non ha molto tempo per preparare il match contro i partenopei e la sensazione è che possa esserci qualche cambio di formazione. Una delle situazioni da tenere sotto controllo è quella di Gleison Bremer. Il brasiliano nel corso della gara contro lo Sporting Lisbona è stato costretto a chiedere il cambio nel secondo tempo per un problema alla coscia sinistra, a momento sembra che non si tratti di un infortunio preoccupante e filtra fiducia sul suo recupero.

Problema muscolare per Bremer

In queste ore, la Juventus dovrà monitorare le condizioni di Gleison Bremer, che ha accusato un problema alla coscia sinistra. La sensazione è che possa essere tenuto a riposo contro il Napoli, visto che mercoledì 26 aprile per i bianconeri ci sarà la gara di Coppa Italia contro l'Inter. Al posto del brasiliano contro il Napoli potrebbe toccare a uno tra Leonardo Bonucci e Daniele Rugani, soprattutto qualora Allegri dovesse confermare la difesa a tre. In caso di retroguardia a quattro, invece, potrebbero giocare Danilo e Federico Gatti, mentre sulle fasce potrebbero esserci uno fra Mattia De Sciglio o Juan Cuadrado a destra e invece Alex Sandro a sinistra.

I dubbi di formazione, però, Massimiliano Allegri li risolverà solo il 23 aprile a poche ore dalla gara contro il Napoli.

Inoltre, per la gara contro il Napoli non dovrebbe esserci Moise Kean che dovrà stare fermo per circa una decina di giorni.

La Juventus rientrata a Torino

La Juventus, nella serata di ieri 20 aprile, è rimasta a Lisbona per la notte, rientrando in Italia questa mattina 21 aprile. Appena tornati a Torino i giocatori sono andati subito al JTC per allenarsi in vista della gara contro il Napoli.

Chi ha giocato contro lo Sporting Lisbona svolgerà un lavoro di scarico, mentre per gli altri è in programma una normale seduta di allenamento.

Sabato 22 aprile per la Juventus sarà già giorno di vigilia della gara contro il Napoli e Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa. In questa occasione il tecnico livornese potrebbe dare qualche indicazione soprattutto sullo stato di salute di alcuni giocatori come per esempio Gleison Bremer.