Uno dei grandi protagonisti tra le fila dell'Inter nella qualificazione alle semifinali di Champions League è stato sicuramente Nicolò Barella. Il centrocampista è andato a segno sia nella gara di andata che in quella di ritorno, respingendo le critiche per il rendimento al di sotto delle aspettative in campionato. Non mancano i club interessati, ma su tutti ci sarebbe il Paris Saint Germain, che vuole rivoluzionare il centrocampo in vista della prossima stagione vista l'annata deludente soprattutto in campionato. Nonostante il caso Milan Skriniar, i rapporti tra le due società sono ottimi, anche se non sarà semplice convincere il club meneghino a privarsi del classe 1997.

La Fiorentina cerca un centravanti per la prossima estate da poter alternare a Cabral. Luka Jovic non ha convinto del tutto e per questo motivo i viola si stanno guardando intorno e tra i nomi sondati ci sarebbe quello di Andrea Belotti, che già la scorsa estate era finito nel mirino prima di accasarsi alla Roma.

La possibile offerta del Psg per Barella

Il Paris Saint Germain si sta guardando intorno per rivoluzionare la propria rosa nella prossima stagione, visto che quest'anno è arrivato l'ennesimo fallimento in Champions League, che resta l'obiettivo principale del club dello sceicco. Innanzitutto si cercherà almeno un innesto di livello in mezzo al campo e nel mirino è finito Nicolò Barella, che ha trascinato l'Inter alle semifinali di Champions League e sogna di diventare campione d'Europa con i nerazzurri dopo esserlo diventato con la maglia della Nazionale italiana nell'estate del 2021.

La trattativa è tutt'altro che semplice, visto che i nerazzurri non vorrebbero privarsi del classe 1997, che lo scorso anno ha rinnovato il contratto fino a giugno 2026. Psg che, però, sembra pronto ad un'offerta davvero importante per far traballare le certezze del club meneghino. Sul piatto, infatti, è pronto a mettere tanti soldi, presumibilmente oltre 50 milioni di euro, oltre al cartellino di uno tra Leandro Paredes e Georginio Wijnaldum, attualmente in prestito alla Juventus e alla Roma.

Molto dipenderà anche dall'eventuale qualificazione dell'Inter alla prossima Champions League.

Fiorentina su Belotti

La Fiorentina avrebbe messo nuovamente gli occhi su Andrea Belotti [VIDEO] per la prossima sessione estiva di Calciomercato, dopo averci provato l'anno scorso, quando la Roma ha battuto la concorrenza. Il gallo ha il contratto in scadenza a giugno, ma con opzione di due anni a favore dei giallorossi, che potrebbero esercitarla per non perderlo a parametro zero. Le due società, infatti, potrebbero intavolare uno scambio alla pari con Luka Jovic, che in viola ha deluso ed è pronto ad andare via.