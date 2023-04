Le vicende giudiziarie che stanno interessando la Juventus attirano attenzione anche al di fuori dei confini nazionali. Come risaputo, il 19 aprile prossimo il club conoscerà l'esito del ricorso presentato presso il Collegio di Garanzia del Coni contro la sanzione di 15 punti di penalizzazione stabilita dalla Corte Federale d'Appello sul caso plusvalenze ed è su questo sfondo che si innesta la maggior parte delle dichiarazioni di addetti ai lavori e non.

E' il caso di Karl-Heinz Rummenigge, che come riportato da SportMediaset ha sottolineato come le vicende in corso stiano sporcando l'immagine del club oltre a renderne particolarmente complessa la qualificazione alla prossima Champions League.

L'ex giocatore dell'Inter Rummenigge sulle vicende giudiziarie riguardanti la Juventus

'La Juventus è in difficoltà come club, la sua immagine è stata sporcata dalle indagini in corso - ha dichiarato dunque Karl-Heinz Rummenigge in una recente intervista a SportMediaset - il -15 mette rende molto complicato la loro qualificazione in Champions, però è vero che sul campo stanno facendo bene. E' un peccato che sia successo quello che è successo: la Juve in Italia è come il Bayern in Germania, è un danno d'immagine grandissimo'.

Lo stesso su cui pare potrebbe fare fondamento il club qualora, come riportano al momento diversi spifferi di corridoio, l'esito del ricorso al Coni non dovesse dare i risultati sperati con conseguente ricorso al TAR.

Nelle ultime ore, con l'intento di corroborare proprio il ricorso stesso, i legali del club hanno anche depositato un'ulteriore memoria difensiva.

L'Inter deve qualificarsi in Champions League

Rummenigge ha parlato anche della sua ex squadra e delle problematiche che sta incontrando in campionato: 'Per l'Inter è certamente una stagione non facile.

Tutti ci aspettavamo di più, io a un certo punto ho pensato potesse vincere lo scudetto, poi però la situazione è peggiorata. Certo, la semifinale di Coppa Italia è una sfida interessante, anche importante, ma l'obiettivo da centrare è andare in Champions League'.

Come riuscirci? Anche qui l'ex calciatore nerazzurro non ha dubbi: 'Deve riprendere fiducia, giocare meglio e fare punti preziosi in campionato. Poi c'è la Champions che sta giocando, lì ha fatto bene, molto bene, prima nel girone e poi con il Porto, ma deve soprattutto pensare a entrare nella prossima' ha concluso.