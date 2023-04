La Juventus sabato 8 aprile alle ore 20:45 è attesa da un match impegnativo in campionato contro la Lazio. La squadra di Sarri è seconda in classifica in campionato, merito di quattro vittoria ed un pareggio negli ultimi cinque match disputati. Una crescita evidente quella dei laziali, merito evidentemente di una compattezza ritrovata e di una qualità importante a centrocampo e nel settore avanzato. Sarri ritorna a sfidare il suo 'passato', la Juventus, con la quale ha vinto un campionato nella stagione 2019-2020. I bianconeri potrebbero recuperare Paul Pogba, che inizierà ad allenarsi con il gruppo.

Il francese se non dovesse essere disponibile per il match di campionato potrebbe essere convocato per l'andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona. Non ci sarà Moise Kean, squalificato, Allegri potrebbe confermare il settore avanzato che ha giocato contro l'Inter in Coppa Italia, l'andata della semifinale è finita 1 a 1 con il pareggio beffa da parte dell'Inter nei minuti di recupero per un fallo di mano di Bremer. Rigore segnato da Lukaku, poi espulso. Il tecnico livornese dovrebbe confermare gran parte della squadra che ha giocato contro l'Inter.

Maurizio Sarri dovrebbe affidarsi a Felipe Anderson e Immobile

Il tecnico della Lazio Sarri dovrebbe schierare il tradizionale 4-3-3, idea di gioco oramai abituale per la squadra seconda in classifica.

Il portiere titolare sarà Provedel, difesa a quattro con Lazzari che dovrebbe giocare sulla fascia destra, centrali Casale e Romagnoli. Sulla fascia sinistra dovrebbe giocare Marusic, che ha recuperato dall'infortunio. A centrocampo Cataldi dovrebbe giocare davanti alla difesa supportato da Milinkovic-Savic e da Luis Alberto.

Nel settore avanzato Felipe Anderson dovrebbe giocare sulla fascia destra, punta centrale Immobile. Sulla sinistra invece Sarri dovrebbe schierare Zaccagni.

Il tecnico della Juventus Allegri dovrebbe schierare Di Maria a supporto di Vlahovic

La Juventus dovrebbe essere schierata da Allegri con il 3-5-2, Szczesny sarà il portiere titolare, in difesa potrebbe essere confermato Gatti centrale di destra con Bremer e Danilo.

Non è da scartare l'inserimento di Alex Sandro, con Danilo che ritornerebbe centrale di destra e con il difensore italiano che andrebbe in tal caso in panchina. A centrocampo sulla fascia destra dovrebbe giocare Cuadrado, Locatelli a centrocampo supportato da Fagioli e Rabiot. Kostic possibile titolare sulla fascia sinistra. Nel settore avanzato Di Maria dovrebbe giocare a supporto di Vlahovic.

Le probabili formazioni di Lazio e Juventus

Di seguito le probabili formazioni di Lazio-Juventus:

Lazio (4-3-3): Provedel - Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic - Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto - Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri.

Juventus (3-5-2): Szczesny - Gatti, Bremer, Danilo - Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic - Di Maria, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri.