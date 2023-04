Dare continuità di risultati dopo la grande vittoria del Maradona contro il Napoli. È questo l'obiettivo del Milan di Stefano Pioli che vuole blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Venerdì 7 aprile alle ore 21:00, i rossoneri ospitano l'empoli di Zanetti che arriva dal successo interno contro il Lecce firmato Caputo. Una sfida importante per il Diavolo che vuole arrivare nella maniera migliore alla doppia sfida europea proprio contro il Napoli.

Milan, 4-2-3-1 per Pioli: possibile chance per De Ketelaere e Thiaw

Per quanto concerne la possibile formazione, Pioli è pronto a confermare il 4-2-3-1 rispolverato contro i partenopei e che sembra l'abito giusto per il suo Milan.

In vista della sfida di Champions, l'allenatore rossonero potrebbe effettuare qualche rotazione e dare spazio ad altri calciatori che hanno bisogna di fiducia. Infatti, potrebbe essere il turno di Charles De Ketelaere che complice le condizioni non perfette di Brahim Diaz, potrebbe ritornare dal primo minuto. Il belga potrebbe così completare il tridente assieme a Leao e Giroud, in vantaggio su Rebic e Origi.

In difesa, possibile chance per Thiaw che potrebbe prendere il posto di Kjaer, preservato per la Champions. La retroguardia dovrebbe esser infine completata da Tomori, Calabria e Theo Hernandez. Tra i pali, confermatissimo Maignan. A centrocampo, confermatissimi Tonali e Bennacer con Krunic pronto a completare la mediana.

Infine, buone notizie arrivano dall'infermeria con il recupero di Junior Messias che potrebbe esser convocato per la sfida contro i toscani.

Empoli, Zanetti si affida a Baldanzi e Caputo

Dopo un periodo negativo dal punto di vista dei risultati, l'Empoli di Zanetti è ritornato alla vittoria conquistando tre punti pesantissimi per la lotta salvezza grazie alla vittoria casalinga contro il Lecce.

I toscani vorrebbero replicare quanto fatto già con l'Inter ed espugnare ancora una volta San Siro.

Per quanto concerne il possibile undici, non dovrebbero esserci grosse sorprese con Zanetti pronto a confermare il suo ormai collaudato 4-3-1-2. Fari puntati sul gioiellino Tommaso Baldanzi, tra le rivelazioni del campionato e nel mirino proprio del Milan per la prossima sessione estiva di calciomercato.

Il giovane trequartista dovrebbe esser confermato sulla trequarti ed azionare il tandem offensivo formato da Caputo e Satriano, in vantaggio su Cambiaghi.

Assenza pesante quella di Guglielmo Vicario che verrà sostituto da Perisan.

Probabili formazioni

Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud.

Empoli: Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Caputo.