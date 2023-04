Nelle scorse ore l'entourage di Romelu Lukaku ha pubblicato un post su Instagram nel quale chiede le scuse della Juventus per l’espulsione ritenuta erronea e rimediata dall'attaccante belga nella semifinale di Coppa Italia [VIDEO] giocata tra le due formazioni ieri all’Allianz Stadium. Di questo argomento hanno parlato anche Mattia Perin a Sky Sport e Danilo a Mediaset.

Lukaku viene espulso in Juventus-Inter, l'entourage del calciatore non ci sta: "La Juventus dovrebbe scusarsi con lui"

Nella serata di ieri si è giocata l'andata della semifinale di Coppa Italia tra Juventus ed Inter.

Il match terminato per il risultato di 1 a 1 ha visto nella parte conclusiva della gara una serie di eventi esulanti il campo da gioco che hanno compreso l'espulsione di Handanovic e Cuadrado e l'espulsione per somma di ammonizioni di Romelu Lukaku. Di questo argomento ha dunque voluto parlare l'entourage dell'attaccante belga, che questa mattina ha pubblicato su Instagram un comunicato nel quale chiede che la Juventus faccia le proprie scuse dopo un'espulsione ritenuta sbagliata: “Romelu ha esultato allo stesso modo di quanto fatto in precedenza. Ma la risposta dell'arbitro è stata mostrargli un cartellino giallo. Romelu merita delle scuse da parte della Juventus”. Nel comunicato pubblicato dalla Roc Nation, l’associazione di legali che rappresenta Lukaku, si legge inoltre come il giocatore sia stato vittimi a di insulti a stampo razzista: “Gli insulti razzisti rivolti a Romelu Lukaku dai tifosi della Juventus sono stati spregevoli e non possono essere accettati.

Lukaku ha segnato un rigore nel finale di partita. Prima, durante e dopo il rigore è stato oggetto di insulti razzisti ostili e disgustosi”.

Perin punge Lukaku: “Esultare sotto la curva avversaria è una mancanza di rispetto”

Del caos generato al termine della partita e dell'espulsione del Romano Lukaku ha parlato anche un altro protagonista del derby d'Italia fra Juventus ed Inter, Mattia Perin.

Il portiere dei bianconeri intervistato nel post gara ai microfoni Sky Sport ha dunque detto: “Secondo me è una mancanza di rispetto esultare sotto la curva della squadra avversaria. Probabilmente non gli è mai stato detto e il parapiglia è scoppiato per questo”. Perin ha poi aggiunto sull’argomento: “Rissa? Siamo i primi che dobbiamo dare l’esempio.

In queste partite dove l’adrenalina dà scariche importanti a volte è difficile tenere i nervi saldi soprattutto per gli episodi che succedono alla fine”.

Danilo sull'espulsione di Lukaku: "Ha zittito la nostra curva ed è stato espulso giustamente"

Di quanto accaduto nel finale della partita ha parlato anche il capitano della Juventus Danilo che ai microfoni Mediaset ha detto quanto segue: “Su quanto successo a fine partita? Non c'è nulla di complicato: Lukaku ha segnato, ha zittito la nostra curva. E quello è un facile cartellino giallo dell'arbitro ed è stato espulso correttamente secondo me. Parliamo di una semifinale tra Juve ed Inter, non è una partita normale. Gli animi sono esaltati, c'è rivalità, penso sia una cosa normale”.