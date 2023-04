Domenica 2 Aprile alle ore 20.45 presso lo Stadio Maradona, si affronteranno Napoli e Milan. Si tratta della prima delle tre gare che coinvolgerà le due squadre nel mese di aprile. La prima riguarda il campionato, le altre due metteranno in palio l'accesso alle semifinali di Champions League. Tra i padroni di casa sarà assente Osimhen, ma anche il terzino sinistro Olivera, mentre nel Milan non ci sarà Zlatan Ibrahimovic. allo svedese si aggiungono il brasiliano Messias, ma sulla via del ritorno, l'ultima assenza riguarda la difesa ed è una assenza pesante quella di Pierre Kalulu infortunatosi con la nazionale transalpina, per lui ancora incerti i tempi di recupero.

Rossoneri reduci dalla sconfitta di Udine dove il Milan ha perso per 3-1, ma alla ricerca di recuperare terreno in una classifica che vede la squadra di Pioli lottare per le prime quattro posizioni. L'avversario è una macchina da gol che sta battendo ogni record europeo e che vista anche la penultima trasferta in quel di Firenze che non ha portato punti in casa Milan. La vittoria manca da 4 giornate e rischia di essere già una crisi. Il Napoli ad esclusione del passaggio a vuoto con la Lazio, non conosce crisi e continua nel suo cammino. L'arbitro dell'incontro sarà Antonio Rapuano della sezione CAN di Rimini.

Napoli, i convocati di Spalletti per la sfida con il Milan:

Portieri: Gollini Pierluigi, Marfella Davide, Meret Alex

Difensori: Di Lorenzo Giovanni, Mario Rui Silva Duarte, Minjae Kim, Ostigard Leo, Jesus Juan, Rrahmani Amir, Zedadka Karim.

Centrocampisti: Anguissa Frank, Demme Diego, Elmas Elif, Gaetano Gianluca, Lobotka Stanislav, Ndombele Tanguy, Zerbin Alessio, Zielinski Piotr.

Attaccanti: Kvaratskhelia Khvicha, Lozano Hirving, Politano Matteo, Raspadori Giacomo, Simeone Giovanni.

Napoli - Milan le quote e il pronostico:

I bookmakers vedono azzurro e danno la vittoria dei padroni di casa a 2, mentre i 3 punti per i rossoneri vengono quotati molto alti a 4,25 seguiti dal pareggio che si assesta intorno al 3,25.

Quote interessanti che spingono all'incertezza, ma con una leggera preferenza per la squadra guidata da Luciano Spalletti. Il risultato esatto con la più bassa proprietà di realizzazione è l'1-1 con 6,25 seguito dal 1-0 a 6,75 e dallo 0-0 a 8,25. La quota GOL/NOGOL praticamente si pareggia con la prima opzione a 1,80 mentre la seconda a 1,90.

L'over 2,5 si trova di poco oltre al 2 mentre l'over 3,5 viene pagato proprio come la sua scommessa ovvero 3,5. Senza Osimhen, per il Napoli è Kvaratskhelia ad avere la palma del primo realizzatore con 5,25 mentre per il Milan c'è Olivier Giroud a 7,50.