Milan e Napoli sono pronte ad affrontarsi per la terza volta in questa stagione. Dopo le due sfide in campionato con una vittoria a testa, ecco che arriva l'andata dei quarti di finale di Champions League. Mercoledì 12 aprile alle ore 21 i rossoneri di Stefano Pioli ospiteranno la compagine guidata da Luciano Spalletti.

Il Diavolo arriva dal pareggio casalingo contro l'Empoli, mentre gli azzurri hanno conquistato tre punti fondamentali contro il Lecce e si avvicinano sempre più al sogno Scudetto.

Milan, 4-2-3-1 per Pioli: tornano Giroud, Diaz e Leao

Dopo il ricco turnover effettuato nell'ultimo turno di campionato, il tecnico rossonero Stefano Pioli è pronto a confermare il suo 4-2-3-1 e schierare lo stesso undici che ha battuto proprio gli azzurri nel match del Maradona. Il reparto offensivo dovrebbe esser quindi composto da Brahim Diaz, Rafael Leao ed Olivier Giroud, con Saelemaekers pronto a subentrare a gara in corso. A centrocampo nessun dubbio con Krunic nel ruolo di "falso trequartista" pronto ad inserirsi e dare un sostegno al duo Tonali-Bennacer.

In difesa ci sarà spazio al quartetto formato da Calabria (con Florenzi possibile alternativa a gara in corso), Tomori, Kjaer nettamente in vantaggio su Thiaw e Theo Hernandez.

In porta, confermatissimo Mike Maignan.

Nessun recupero per Zlatan Ibrahimovic e Pierre Kalulu. In particolare, il centrale difensivo francese spera di ritornare tra i titolari proprio nel match di ritorno, in programma la settimana prossima al Maradona.

Napoli: dubbio Osimhen, out Simeone

Dopo il ko interno contro il Milan, il Napoli di Luciano Spalletti ha ripreso a marciare in campionato grazie alla fondamentale vittoria contro il Lecce che sta avvicinando sempre più i partenopei alla conquista dello Scudetto.

In attesa di concludere al meglio la Serie A, gli azzurri devono fare i conti con diverse indisponibilità per la sfida di Champions contro il Milan. Infatti, Luciano Spalletti deve fare a meno di Giovanni Simeone, infortunatosi contro l'undici di Baroni e probabilmente anche di Victor Osimhen, che non ha ancora recuperato dal problema muscolare che non gli ha permesso di scendere in campo negli ultimi due match di campionato.

Per questo, il tridente partenopeo dovrebbe esser formato da Kvaraktshelia, Lozano e Raspadori nel ruolo di prima punta.

Meret è confermato tra i pali. La difesa dovrebbe esser completata da capitan Di Lorenzo, da Rrhamani e da Kim. A centrocampo sono confermatissimi Zielinski, Lobotka e Anguissa, mentre l'unico ballottaggio riguarda Mario Rui e Olivera.

Probabili formazioni

I possibili titolari delle due squadre:

Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Diaz, Giroud, Leao.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Kvaraktshelia, Raspadori, Lozano.