Il Napoli guida la classifica di Serie A con un vantaggio di 16 punti rispetto alla Lazio. Cresce quindi con il passare dei giorni, nella città partenopea, l'attesa per quello che sarebbe il terzo scudetto della storia, risultato raggiunto dal club azzurro solo nel 1987 e nel 1990, ossia ai tempi di Diego Armando Maradona.

Quanti punti servono al Napoli per vincere matematicamente lo scudetto?

Al termine del campionato mancano 10 partite, quindi ci sono in palio 30 punti. Secondo la matematica, ammesso e non concesso che la Lazio vinca tutte le partite, quindi il Napoli per raggiungere la certezza matematica del tricolore dovrà totalizzare almeno 15 punti, raggiungendo quindi quota 86 punti.

Potrebbero ovviamente bastare anche meno, nel caso in cui la seconda in classifica dovesse perdere qualche punto per strada.

La prima occasione utile in cui potenzialmente la squadra di Spalletti potrebbe festeggiare lo scudetto è il prossimo 29 aprile, in occasione del derby Napoli-Salernitana, per farlo i partenopei dovrebbero vincere tutte le quattro partite che mancano fino a quel giorno e sperare che la Lazio perda almeno una gara. Invece, se i capitolini dovessero vincere tutte le partite fino a quel giorno, allora - vincendo le proprie gare a disposizione - la matematica potrebbe arrivare il 3 maggio nella gara contro l'Udinese.

Nella città partenopea fervono i preparativi per la probabile vittoria dello scudetto

Nonostante la recente battuta d'arresto in campionato degli azzurri contro il Milan, in città fervono i preparativi per la possibile vittoria dello scudetto e i tifosi hanno già iniziato a programmare i festeggiamenti. Con il passare dei giorni, piazze, vicoli e rioni si stanno colorando d'azzurro grazie alle innumerevoli sciarpe e bandiere posizionate tra un balcone e un altro, mentre nei bar e nei caffè si possono udire le discussioni dei tifosi sulle sorti del campionato.

L'impegno delle istituzioni non è da meno e diversi sono stati gli incontri in prefettura con il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente De Laurentiis. Vari maxi-schermi saranno collocati nelle piazze di ogni quartiere per il giorno in cui potrebbe arrivare la matematica vittoria del tricolore. Secondo le prime stime, in occasione dell'evento la città sarà pervasa da circa 2-3 milioni di tifosi.

Tra le mete più ambite in quelle ore ci sarà sicuramente lo stadio Diego Armando Maradona (ex stadio San Paolo) e la zona dove è situato il murales di Diego Armando Maradona nei Quartieri Spagnoli.