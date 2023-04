La Juventus, questa mattina 10 aprile, si è allenata alla Continassa e alla seduta erano presenti i media e alcuni tifosi. A questa sessione non ha preso parte Dusan Vlahovic, il quale ha ha riportato una lieve distorsione alla caviglia nella gara contro la Lazio: la sua presenza per il match contro lo Sporting Lisbona è a forte rischio.

La speranza di Allegri è che il centravanti serbo possa essere almeno in panchina. Chi, invece, si è allenato regolarmente è Paul Pogba. Il francese è apparso in buona forma e per la gara di giovedì 13 aprile dovrebbe essere convocato.

Lavoro personalizzato per alcuni giocatori

Nel corso della seduta di oggi 10 aprile, alcuni giocatori della Juventus hanno fatto un lavoro personalizzato. Tra questi ci sono anche Adrien Rabiot, Filip Kostic, Gleison Bremer, Federico Gatti e Nicolò Fagioli. La loro presenza comunque non è in dubbio per la gara contro lo Sporting visto che hanno svolto delle sedute programmate.

Anche Mattia De Sciglio ha lavorato a parte, ma resta in dubbio visto che ha già saltato la partita contro la Lazio dell'8 aprile: per capire come starà il numero 2 juventino bisognerà aspettare i prossimi giorni.

Anche per quanto riguarda Dusan Vlahovic bisognerà attendere le prossime ore per capire se riuscirà ad essere in panchina o meno.

Intanto Massimiliano Allegri potrà contare su Arek Milik. Il polacco, oggi 10 aprile, è stato autore di cinque gol in partitella. La sensazione è che Arek Milik possa guidare l'attacco della Juventus in Europa League, insieme ad Angel Di Maria, il quale intanto durante l'allenamento ha avuto modo anche di dialogare con Massimiliano Allegri.

Grigliata al JTC

Dopo l'allenamento di questa mattina 10 aprile, i giocatori della Juventus sono rimasti al JTC e tutti insieme si sono ritrovati per una grigliata, alla quale ha preso parte anche lo staff tecnico. Questo è un modo per i bianconeri per compattare il gruppo in vista del finale di stagione.

Ad assistere alla seduta di questa mattina 10 aprile erano presenti anche alcuni tifosi e per loro sono arrivati anche dei regali speciali.

Infatti i due portieri Mattia Perin e Wojciech Szczesny hanno regalato i loro guanti ad alcuni sostenitori: in particolare l'estremo difensore polacco ha consegnato i suoi guantoni a un bimbo arrivato a Torino dalla Polonia.

Anche Paul Pogba e Fabio Miretti hanno avuto un pensiero speciale per i tifosi presenti, donando la loro maglia da allenamento a due sostenitori presenti alla Continassa.