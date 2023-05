Ritorno in campo con vittoria per il Crotone del tecnico Lamberto Zauli. Gli squali si sono ritrovati in campo per un allenamento congiunto contro la Promosport Lamezia Terme nella mattina di sabato 6 maggio All'Ezio Scida imponendosi con un netto 6-0.

A fine gara è stato lo stesso allenatore rossoblù ad analizzare il momento della squadra in vista della doppia sfida Play-Off del Secondo Turno Nazionale in programma il 27 e 31 maggio.

Crotone, sei reti al Lamezia Terme

Anche se si è trattato di un allenamento congiunto svolto a porte chiuse il Crotone ha potuto testare l'andamento della fase di preparazione.

Assenti a scopo precauzionale il portiere Andrea Dini e il difensore Giuseppe Cuomo.

Ad andare a segno Cernigoi con una doppietta, oltre alle altre quattro reti messe a segno da Golemic, Chiricò, Kargbo e D'Ursi. Tra primo e secondo tempo il tecnico Lamberto Zauli ha voluto mandare in campo due formazioni differenti in modo da utilizzare tutta la rosa in egual misura e avere tutti nelle medesime condizioni fisiche in ottica Playoff.

Crotone, Zauli concentrato sull'obiettivo

Al termine del test contro la Promosport Lemazia Terme a presentarsi è stato il tecnico Lamberto Zauli che ha così commentato il momento vissuto dalla formazione rossoblù. "Si è trattato di un allenamento congiunto, un test necessario per fare sentire il clima partita alla squadra.

Sono contento di chi è sceso in campo. Dini e Cuomo sono rimasti fuori a scopo precauzionale ma già in settimana torneranno a disposizione. Le amichevoli? Serviranno per arrivare al meglio ai Play-Off. Vedremo di effettuare almeno altre 3-4 amichevoli, l'ultima speriamo di poterla fare contro una formazione di Lega Pro in modo da avere un test competitivo alla vigilia degli spareggi promozione.

I Playoff sono imprevedibili ma siamo concentrati sul nostro obiettivo".

Una lunga marcia di avvicinamento

A seguito del rinvio dei Playoff per via del deferimento e della successiva penalizzazione del Siena, il Crotone scenderà in campo per il Secondo Turno Nazionale degli spareggi il 27 e 31 maggio, con prima sfida in trasferta e ritorno casalingo.

Un lungo stop visto che i rossoblù si troveranno a dover mantenere la condizione con allenamenti mirati per circa 5 settimane. Azzerate tutte le diffide stagionali come da regolamento, con tutta la rosa che sarà quindi a disposizione del tecnico Lamberto Zauli. Ormai verso il recupero il difensore centrale Giuseppe Cuomo, che aveva già saltato l'ultima sfida di campionato contro il Giuliano (3-1) svolta allo Stadio Comunale "Ezio Scida".