La dirigenza della Juventus starebbe ragionando su un nuovo colpo a parametro zero per la prossima stagione; il nome nuovo di queste giornate di Calciomercato sarebbe quello di Wilfried Zaha, attaccante del Crystal Palace, che in estate andrà in scadenza di contratto con il club inglese. A riportare l'indiscrezione tuttojuve.com.

La nuova idea per l'attacco della Juventus: Zaha, l'ex Manchester United

Il giocatore ivoriano ha da poco compiuto i trent'anni e nella prossima estate probabilmente lascerà la Premier League, dove in queste ultime stagioni ha giocato con la maglia del Crystal Palace.

La sua esperienza con la maglia delle 'Aquile' sembrerebbe agli sgoccioli ed il suo contratto, che scadrà nel giugno 2023, probabilmente non verrà rinnovato dalla dirigenza inglese.

Sul giocatore, che ha disputato diverse stagioni in passato anche con il Manchester United calcando al meglio palcoscenici nazionali ed internazionali, ci sarebbe l'interesse di diversi top club, tra cui anche la Juventus ed il Barcellona.

La società bianconera vorrebbe portare il giocatore a Torino dalla prossima stagione per rinforzare il reparto offensivo, troppo spesso rimasto a secco in questa stagione.

La situazione dell'attacco per la prossima stagione

La dirigenza della Juventus dovrà fare i conti nella prossima estate con la scadenza contrattuale del 'Fideo' Angel Di Maria, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe però rimanere in bianconero almeno per un'altra stagione.

Sul giocatore si sarebbe manifestato ultimamente anche l'interesse del Barcellona, che avrebbe nelle idee della dirigenza di riportare in Catalunia anche Lionel Messi, per formare con Di Maria il tandem argentino che ha vinto il mondiale nello scorso novembre in Qatar.

Per quanto riguarda l'attacco della Juventus, una situazione delicata sembrerebbe essere anche quella di Dusan Vlahovic; il centravanti serbo non avrebbe totalmente convinto la società sotto l'aspetto tecnico e potrebbe finire sul mercato nella prossima finestra estiva.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse di diversi top club europei, soprattutto con uno sguardo verso la Premier League; la Juventus potrebbe lasciar partire il serbo però solo in caso di un'importante offerta economica.

Anche la situazione di Milik sembrerebbe complicata, con l'attaccante polacco, in prestito dall'Olympique Marsiglia, che potrebbe non essere riscattato dai bianconeri per la prossima stagione.