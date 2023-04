Ultima di campionato per il Crotone di Lamberto Zauli che scende in campo allo Stadio Comunale Ezio Scida contro il Giugliano. La gara in programma domenica 23 aprile sarà l'ultima stagionale degli squali prima della disputa dei Play-Off. Alla vigilia di questo match il tecnico del Crotone ha però registrato un infortunio, quello del difensore Giuseppe Cuomo. La nota positiva arriva invece dai recuperi, con la convocazione del centrocampista Theophilus Awua.

Crotone, infortunio per Cuomo

Sulla linea del traguardo il Crotone dovrà fare i conti con una grave assenza.

Il difensore Giuseppe Cuomo, uno degli elementi con più presenze della rosa, dovrà stare fermo per almeno venti giorni. Per lui la stagione regolamentare si è conclusa contro la Gelbison, con la speranza che possa tornare a disposizione per la giornata del 16 maggio in occasione della prima sfida della seconda fase nazionale dei Playoff. La nota positiva è però il recupero del centrocampista Theophilus Awua, assente dalla lista dei convocati di Lamberto Zauli per diverse settimane.

Crotone, Zauli punta ad 80 punti

Nell'ultima gara, quella del temporaneo congedo dal pubblico di casa, il Crotone di Lamberto Zauli - già aritmeticamente secondo - proverà a raggiungere la soglia degli 80 punti. Per farlo servirà vincere contro il Giugliano.

"Abbiamo deciso già che i sei diffidati non faranno parte degli 11 iniziale. Verranno con noi anche tre ragazzi della Primavera che sono Abruzzese, Ranieri e Aprile. Raggiungere gli 80 punti vincendo contro il Giugliano non cambierebbe la nostra classifica ma rappresenterebbe una gratificazione personale. Proveremo ad organizzare qualche amichevole per arrivare al meglio agli spareggi promozione di maggio".

Il Crotone giocherà in casa il 20 maggio, forse sotto un grande caldo, la gara di ritorno del turno Play-Off. "Per questo motivo proveremo a fare disputare allenamento in quella fascia oraria in modo da abituarci alle temperature".

Crotone, all'andata vittoria in rimonta

Nella prima gara stagionale svolta in Campania il Crotone è riuscito ad avere la meglio del Giugliano (2-3), con un successo arrivato grazie ad una tripletta realizzata dall'attaccante rossoblù Guido Gomez.

Andati sotto per due volte gli squali sono riusciti a ribaltare il match nella ripresa. A passare in vantaggio al 6′ con Rondinella sono stati i Leoni. Al 17′ un fallo su Golemic porta ad un rigore trasformato da Gomez per l’1-1. Nella ripresa al 3′ è Salvemini a portare i gialloblu nuovamente avanti. Al 16′ della ripresa è ancora Guido Gomez a sfondare per il 2-2, la punta ex Triestina affonda nuovamente al 21′ portando il risultato sul 2-3.