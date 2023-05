Il Chelsea per la porta sarebbe interessato ad André Onana dell'Inter. Il club londinese, reduce da una stagione deludente (undicesimo posto in Premier League dopo 34 partite), si prepara a rivoluzionare la rosa nel prossimo mercato estivo. Quasi certamente, dunque, ci sarà un volto nuovo tra i pali. Mendy dovrebbe essere destinato alla cessione, mentre Kepa potrebbe restare ma, non avendo convinto con le sue prestazioni, dovrebbe fungere da riserva.

A questo punto, sembra proprio che da Stamford Bridge possa partire un'offerta concreta da recapitare in Viale della Liberazione, alla sede dell'Inter.

L'intenzione del Chelsea sarebbe quella di fare un'offerta per assicurarsi il cartellino di Onana da 40 milioni. L'idea di partenza della società milanese sarebbe comunque quella di confermare l'estremo difensore camerunese.

Tuttavia, essendo stato ingaggiato a parametro zero (in scadenza dall'Ajax), con un'eventuale proposta da 40 milioni l'Inter metterebbe a bilancio una netta plusvalenza e potrebbe vacillare se davvero il Chelsea dovesse cercare di avviare una trattativa su queste basi. Ovviamente il club nerazzurro avrebbe poi la necessità di trovare un altro portiere, e in questo senso starebbe già monitorando Vicario dell'Empoli e Carnesecchi dell'Atalanta (attualmente in prestito alla Cremonese).

Solet e Danso: l'Inter studia il dopo-Skriniar

Per un Onana che potrebbe andarsene c'è un Milan Skriniar che se ne andrà. Promesso sposo del Paris Saint-Germain, il difensore slovacco saluterà la Pinetina alla fine di questa stagione per andare da svincolato a Parigi. Non a caso, pare che la dirigenza interista si stia già guardando intorno per trovare un degno erede dell'ex Sampdoria.

In queste settimane sono circolati diversi nomi: Scalvini e Demiral (Atalanta), Umtiti (Barcellona, in prestito al Lecce) e Inigo Martinez (Athletic Bilbao), solo per citarne alcuni. Nel frattempo, sul taccuino di Marotta e Ausilio pare che siano finiti altri due difensori.

Innanzitutto ci sarebbe una certa attenzione verso Kevin Danso, centrale 24enne austriaco che quest'anno sta ben figurando in Francia con la maglia del Lens.

Capace di adattarsi anche come terzino destro o sinistro, il classe 1998 sarebbe seguito non solo dall'Inter, ma anche dal Milan e dal Napoli. La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro.

L'altro potenziale obiettivo per la difesa nerazzurra della stagione 2023-2024 sarebbe Oumar Solet. Francese, 23enne, in forze al Salisburgo, all'occorrenza può giocare anche da mediano. Il costo del cartellino sarebbe simile a quello di Danso, ovvero di circa 20 milioni.