L'Inter starebbe pensando ad un rinforzo per il centrocampo della prossima stagione ed il nome nuovo di queste ore di Calciomercato sarebbe quello di Guido Rodriguez, regista argentino di 29 anni del Betis Siviglia.

L'idea dell'Inter per il centrocampo: Guido Rodriguez

La dirigenza dell'Inter sarebbe alla ricerca di un nuovo centrocampista per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi per il prossimo campionato e nella prossima estate potrebbe provare l'affondo per Guido Rodriguez, centrocampista ventinovenne del Betis Siviglia.

Il centrocampista argentino in questa stagione in Liga ha disputato 32 partite segnando una rete in totale; il suo prezzo potrebbe essere in linea con le esigenze dell'Inter di ricercare un colpo low cost per il centrocampo del futuro.

L'allenatore del Betis Manuel Pellegrini da tempo gli ha affidato le chiavi del centrocampo, ricambiato da una vittoria in Coppa del Re nella scorsa stagione, con ottime prestazioni del regista argentino.

La situazione del centrocampo dell'Inter per il futuro

Nella prossima estate la dirigenza nerazzurra dovrà fare i conti con la scadenza del contratto di Roberto Gagliardini, che dovrebbe lasciare l'Inter a parametro zero; al suo posto Giuseppe Marotta starebbe pensando ad un colpo a basso prezzo, e tra i candidati ci sarebbe anche Guido Rodriguez.

Per quanto riguarda le uscite per i nerazzurri, si dovrà monitorare attentamente la situazione di Marcelo Brozovic; negli scorsi mesi il centrocampista croato sembrava vicino a lasciare i nerazzurri nonostante un contratto di ferro con l'Inter, ma nelle ultime settimane il giocatore sembrerebbe tornato al centro del progetto di Simone Inzaghi e pertanto potrebbe rimanere in nerazzurro anche nella prossima stagione.

Il giocatore dell'Inter che sembrerebbe destinato ad essere sacrificato sul mercato estivo potrebbe essere Denzel Dumfries: il laterale olandese interesserebbe molto in Premier League, con il Chelsea che potrebbe offrire all'Inter 40 milioni per Dumfries.

Anche l'Aston Villa starebbe seguendo l'esterno olandese nerazzurro e potrebbe provare un'offerta di circa 30 milioni di euro nella prossima sessione di mercato estiva; sul calciatore ci sarebbe anche l'interesse del Barcellona di Xavi, che lo vorrebbe come rinforzo con un investimento di circa 35 milioni di euro.

Per sostituire l'esterno olandese la dirigenza nerazzurra starebbe valutando il profilo di Singo, esterno destro del Torino: in questo caso però la trattativa sarebbe frenata dall'eccessiva richiesta del club granata.