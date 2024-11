L'Inter è da tempo alla ricerca di opportunità sul mercato per rinforzare la sua rosa, e il nome di Alex Meret, portiere del Napoli, sta diventando sempre più caldo nelle voci di mercato.

Inter su Meret per il 2025

Il contratto di Meret con gli azzurri scade nel 2025, ma al momento non è stato ancora raggiunto un accordo per il rinnovo. Questo ha aperto le porte ad altre squadre, tra cui l'Inter, che potrebbe approfittare della situazione per aggiudicarsi il talentuoso estremo difensore a parametro zero nell'estate del 2025.

Meret ha ormai consolidato il suo posto tra i titolari del Napoli, ma la trattativa per il rinnovo con il club partenopeo sta incontrando delle difficoltà.

In questo contesto, le big italiane non hanno tardato a farsi avanti, tra cui l'Inter, che potrebbe decidere di puntare su Meret come rinforzo per la propria porta, considerando anche il profilo di alta qualità del portiere e l'eventualità di un affare a costo zero.

L'alternanza con Sommer: una gestione dei pali flessibile

Una delle ipotesi più plausibili riguarda un'alternanza tra Meret e Yann Sommer, il portiere svizzero che l'Inter ha acquistato durante l'ultima sessione di mercato. Inzaghi ha dimostrato di avere un ampio ventaglio di soluzioni per la porta, con un approccio che non esclude la rotazione tra i portieri, soprattutto in competizioni multiple come la Serie A e la Champions League.

Con Sommer che sta già dando buoni segnali di affidabilità, l’ingresso di Meret potrebbe portare una sana competizione tra i pali, con il rischio che il portiere svizzero possa essere messo sotto pressione dalla presenza di un altro elemento di qualità.

L'alternanza tra i due portieri potrebbe rispondere a una gestione più equilibrata delle energie e dei carichi di lavoro, soprattutto considerando che entrambi hanno le qualità per essere titolari in una squadra di livello come l'Inter.

Meret è un portiere giovane, che ha già accumulato esperienza a livelli molto alti, e sarebbe in grado di competere con Sommer per il posto da titolare. Inzaghi, dunque, potrebbe decidere di alternare i due portieri in base agli impegni e all’importanza delle partite, dando a entrambi la possibilità di mantenere alta la forma fisica e mentale.

Un’altra opzione interessante per l’Inter sarebbe quella di inserire Alex Meret come secondo portiere, al posto di Martinez, che potrebbe essere ceduto o girato in prestito. In questo caso, Meret avrebbe il ruolo di vice di Sommer, ma con una maggiore possibilità di emergere, nel caso in cui il titolare dovesse accusare un calo di forma o un infortunio. Questa configurazione potrebbe anche rispondere alla necessità di Inzaghi di avere un portiere di backup di alta qualità, capace di entrare in campo senza far sentire troppo la mancanza del titolare.

L'ipotesi più ambiziosa, e per certi versi meno probabile, sarebbe quella di vedere Meret come numero uno al posto di Sommer. L'Inter, infatti, ha investito in Sommer come portiere titolare, e la sua esperienza internazionale e la sua affidabilità sono considerati elementi chiave per il progetto di Simone Inzaghi.

Tuttavia, il contratto in scadenza di Meret potrebbe offrire un'opportunità allettante per il club nerazzurro, soprattutto in un contesto in cui il portiere del Napoli potrebbe essere più disponibile a trasferirsi.