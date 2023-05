Nonostante il direttore tecnico della Juventus Francesco Calvo abbia confermato la fiducia della società in Massimiliano Allegri prima della partita Bologna-Juve, non mancano le indiscrezioni di mercato sul futuro del tecnico livornese, legato ai bianconeri fino al 2025.

A parlare di lui è stato in questi giorni anche Antonio Cassano, che non è mai stato particolarmente tenero con Allegri dal suo ritorno nella società bianconera del 2021. In una dichiarazione - effettuata prima di Bologna-Juventus - l'ex giocatore barese ha dichiarato che l'attuale tecnico della squadra bianconera non studierebbe abbastanza calcio, a differenza di altri suoi colleghi, i quali nei periodi in cui non allenano cercano sempre di migliorare con lo studio la propria idea di gioco.

Antonio Cassano ha dichiarato che Massimiliano Allegri non è un tecnico che studia calcio

"Allegri non può rappresentare Juve in questo momento e in futuro. È rimasto a 30 anni fa, per quel che ha vinto pensa di poter allenare", sono queste le dichiarazioni di Antonio Cassano alla Bobo Tv.

L'opinionista sportivo ha aggiunto: "Nei due anni che è stato a casa andava a pesca, in vacanza, a destra e sinistra. Il calcio da seguire è altra roba. Tuchel studia, Bielsa studia. De Zerbi non ha allenato per un periodo, ma quando la famiglia dorme studia dalle 1 alle 5 di mattina. Stramaccioni in tv parla di calcio, ama il calcio. Puoi essere meno bravo o più bravo, ma studia. Lui non l’ha mai fatto. Va due ore al campo e non gli interessa del calcio".

Cassano ha anche affermato: "La Juve gioca male, Allegri e il suo staff devono andare via".

I possibili nomi per il post Allegri: piacerebbe anche Tudor

Intanto, nonostante il direttore tecnico della Juventus Francesco Calvo abbia confermato la fiducia della società in Massimiliano Allegri, sui media sportivi in questo periodi non mancano i nomi accostati alla panchina bianconera per la prossima stagione.

Si va Zinedine Zidane, senza panchina da due stagioni dopo aver lasciato il Real Madrid, fino ad Antonio Conte, che alcune settimane fa ha rescisso il contratto con il Tottenham.

Circola anche il nome di Roberto De Zerbi, che sta disputando una stagione importante con gli inglesi del Brighton, così come l'ipotesi Igor Tudor, che all'Olympique Marsiglia è attualmente secondo in classifica a -5 punti dal Paris Saint Germain capolista del campionato francese.