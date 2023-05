La dirigenza del Liverpool starebbe pensando ad un importante investimento per provare a portare Federico Chiesa in Premier League nella prossima finestra di mercato estiva; il giocatore della Juventus piacerebbe molto all'allenatore Jurgen Kloop che lo avrebbe richiesto come rinforzo per la fase offensiva della sua squadra per la prossima stagione.

Secondo gli ultimi rumor di Calciomercato la dirigenza inglese potrebbe arrivare ad offrire circa 34 milioni di sterline (circa 35 milioni di euro) per l'esterno offensivo del club bianconero.

La nuova idea del Liverpool per il futuro: Federico Chiesa

L'esterno italiano starebbe faticando a ritrovare la forma perfetta dopo il grave infortunio che ne ha condizionato l'intera stagione; la dirigenza bianconera potrebbe ascoltare le offerte sul calciatore nella prossima estate ed un suo futuro in bianconero è tutt'altro che certo.

Secondo quanto si vocifererebbe dall'Inghilterra, il Liverpool sarebbe pronto a ragionare su un'eventuale offerta per i bianconeri di circa 35 milioni di euro per convincere la dirigenza juventina a cedere l'esterno offensivo.

Sarebbe stato proprio Jurgen Kloop a suggerire ai suoi dirigenti di puntare forte sul giocatore bianconero per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico nella prossima stagione, soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva, ritenuta carente di fantasia e di spunto nel dribbling, doti che appartengono invece al calciatore italiano.

La situazione dell'attacco bianconero del futuro

La dirigenza bianconera dovrà ragionare a fondo sulle prossime mosse, soprattutto per quanto riguarda l'attacco che dovrà essere messo a disposizione di Massimiliano Allegri per il prossimo campionato.

Il giocatore su cui sembrerebbero esserci più dubbi sarebbe Dusan Vlahovic, la cui esperienza con la maglia della Juventus potrebbe essere giunta al capolinea dopo le ultime prestazioni negative del centravanti serbo.

Su Vlahovic ci sarebbe l'interesse del Real Madrid, che starebbe cercando con i suoi osservatori in Europa il sostituto di Karim Benzema per le prossime stagioni alla guida dell'attacco dei 'Blancos'.

Il nome di Dusan Vlahovic piacerebbe molto anche al tecnico delle 'merengues' Carlo Ancelotti, che potrebbe fare pressioni sulla società per ottenere il cartellino del giocatore nella prossima estate al fine di rinforzare la rosa alla ricerca di una rivincita in campionato per la Liga ormai considerata persa in questa stagione.

Anche Angel Di Maria potrebbe lasciare la Juventus, anche se le ultime voci di calciomercato darebbero l'argentino vicino ad un possibile rinnovo con i bianconeri per un'altra stagione.