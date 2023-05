La Juventus, in queste ore, si prepara in vista della gara contro il Siviglia. Questa mattina 17 maggio, i bianconeri sono scesi in campo alla Continassa e prima di cominciare la seduta Massimiliano Allegri ha radunato la sua squadra in cerchio per fare un discorso ai giocatori. Dopodiché è iniziata la sessione e la rosa è quasi al completo visto che mancano solo Paul Pogba, Mattia De Sciglio e Leonardo Bonucci. Anche Matias Soulè non è a disposizione visto che è in Argentina per giocare il mondiale Under 20. Per quanto riguarda la formazione in vista della gara contro il Siviglia, Massimiliano Allegri ha mischiato le carte sia nell'allenamento di ieri 16 maggio che in quello di oggi 17/5.

Il tecnico livornese ha diversi dubbi che riguardano la difesa e l'attacco. Il nodo da sciogliere in avanti riguarda il partner di Angel Di Maria. Al momento Arek Milik sembra favorito su Dusan Vlahovic [VIDEO].

La Juventus prepara la gara contro il Siviglia

Queste sono ore di vigilia per la Juventus in vista della gara contro il Siviglia. Questa mattina 17 maggio i bianconeri si sono allenati al mattino e nel pomeriggio la squadra partirà per la Spagna. Una volta arrivata a Siviglia la Juventus andrà in ritiro mentre Massimiliano Allegri e Juan Cuadrado andranno allo stadio per parlare in conferenza stampa alle ore 19:40. In questa occasione è possibile che il tecnico livornese possa dare qualche indicazione di formazione.

In ogni caso è possibile che Massimiliano Allegri si affidi al 3-5-1-1 con Angel Di Maria che guiderà l'attacco bianconero. Mentre resta il dubbio su chi lo affiancherà. L'allenatore della Juventus ha diverse soluzioni visto che oltre a Dusan Vlahovic e Arek Milik ha a disposizione anche Moise Kean. La sensazione è che, però, il polacco sia il candidato numero 1 per una maglia da titolare.

Gatti in ballottaggio con Alex Sandro

Per la gara contro il Siviglia il dubbio più grande riguarda l'attacco, man anche in difesa è aperto un importante ballottaggio. Infatti, Federico Gatti si contende un posto con Alex Sandro. Il numero 15 juventino sembra leggermente favorito per giocare con Gleison Bremer e Danilo. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, non ci sono grandi dubbi e Massimiliano Allegri si affiderà ai titolarissimi.

Sulla corsia di destra giocherà Juan Cuadrado, in mezzo ci saranno Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot mentre a sinistra dovrebbe esserci il ritorno di Filip Kostic. In panchina, invece, ci sarà Federico Chiesa che eventualmente sarà pronto per entrare a gara in corso. Massimiliano Allegri si vorrà tenere dei cambi importanti da utilizzare nel corso del secondo tempo.