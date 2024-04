Nelle scorse ore il giornalista sportivo Marcello Chirico ha parlato al canale Youtube Ilbianconero commentando le dichiarazioni del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri nell'ultima conferenza stampa ampliando il proprio ragionamento al suo operato con la formazione bianconera in questa annata.

Juventus, Chirico punge Allegri: 'Quale juventino riterrebbe la vittoria della Coppa Italia un'impresa?'

Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un editoriale video sul canale Youtube di Ilbianconero parlando della Juventus e delle recenti dichiarazioni di Massimiliano Allegri: "Allegri in conferenza stampa ha sottolineato come vincere la Coppa Italia sarebbe un'impresa di tutti, ma quale juventino la riterrebbe tale? E' un trofeo di seconda categoria ma non può essere definitivo un'impresa: vincere lo scudetto su questa Inter lo sarebbe stato".

Parlando poi del calo avuto dalla Juventus in stagione, Chirico ha detto: "Ad inizio stagione Allegri aveva rimarcato le ambizioni della Juventus e la volontà del club bianconero di vincere ma dopo il pareggio con l'Empoli, lui ha cambiato completamente idea. Alla domanda di un collega infatti rispose piccato, ribadendo come il raggiungimento della Champions League fosse un obiettivo primario e non minimo". Chirico su questo tema ha poi aggiunto: "Bisognerebbe ancora chiedere ad Allegri cosa non stia funzionando nella Juventus nel girone di ritorno, ci aveva provato Teotino ma sappiamo come gli ha risposto il toscano. Inoltre il tecnico non ha ancora spiegato cosa sia successo dopo l'Empoli".

Chirico ha infine distribuito le responsabilità del momento negativo che sta attraversando la Juve: "La squadra è mediocre ed i calciatori attaccano e staccano la spina quando vogliono loro. Cosi come è vero che non puoi svegliarti con la Lazio, dopo essere andato sotto di due gol e aver rischiato di uscire. La principale responsabilità ce l'ha comunque l'allenatore, perché viene pagato 7 milioni di euro a stagione ed è lui quello che deve cercare di rimettere in piedi la squadra, di ridargli le motivazioni giuste e di cambiare il modo di giocare".

Juve, i tifosi commentano le parole di Chirico: 'Se vincere la Coppa Italia è un'impresa si può capire a che livello siamo ridotti'

Le parole di Chirico sono state dunque commentate da tantissimi tifosi: "Se vincere la Coppa Italia è una impresa si può capire a che livello siamo ridotti. E certo, sarebbe proprio una bella impresa insieme alla tanto agognata qualificazione in Champions sarebbe una stagione da incorniciare" scrive un tifoso in accordo con le parole di Chirico.

Un altro ancora ha poi aggiunto: "La partita con l'Empoli secondo me non è lo spartiacque di quello che è successo dopo dato che fu condizionata dall'espulsione prematura di Milik, ma lo è stata la sconfitta con l'Inter, molto probabilmente perché i giocatori l'avrebbero voluta giocare diversamente, con più intraprendenza e non giocarla come al solito al limite della nostra area, come sicuramente l'ha preparata Allegri".