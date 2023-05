Nelle scorse ore il giornalista sportivo Luca Marchetti ha parlato della Juventus e dell'indiscrezione che vorrebbe il club bianconero vicino al direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Dello stesso argomento ha scritto su Sportitalia anche Paolo De Paola.

Juve, Giuntoli si starebbe allontanando dai bianconeri, Marchetti: "Alla Continassa potrebbero continuare con Manna"

La Juventus nelle ultime settimane avrebbe trattato con Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli, per iniziare una nuova avventura lavorativa che sarebbe dovuta durare per i prossimi 3 anni.

Il ds toscano però, ancora sotto contratto con il club partenopeo fino al 2024, potrebbe non essere più cosi vicino alla "Vecchia Signora". A riferirlo è stato il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti, che intervenuto nelle scorse ore alla trasmissione Sky Football club ha detto in merito: "La pista che avrebbe dovuto portare Giuntoli alla Juve si è ridimensionata di molto? Io non sono così drastico, perché le dinamiche di mercato ci hanno portato anche ad avere delle situazioni in cui tutto sembra sfumare quando poi in realtà basta un lavoro di diplomazia per rimetterle in piedi. Però quello che sembrava certo ieri, oggi non è più certo". Marchetti ha poi continuato questo discorso affermando come la Juventus, in caso non riuscisse o non volesse più puntare sul profilo di Cristiano Giuntoli, avrebbe intenzione di continuare a lasciare la direzione sportiva a Giovanni Manna, colui che ha sostituito Cherubini nel club bianconero dopo la squalifica dell'erede di Paratici.

Marchetti ha poi parlato di Dusan Vlahovic sottolineando come la Juventus starebbe considerando seriamente la cessione del centravanti serbo che tuttavia verrebbe lasciato partire solo a fronte di un'offerta che non sia distante dai 70 milioni di euro che il club bianconero versò nelle casse della Fiorentina nel 2022. Infine, Marchetti ha concluso il suo intervento asserendo come la Juve starebbe riflettendo sulla situazione inerente Angel Di Maria: secondo il giornalista infatti, il club bianconero potrebbe non rinnovare il contratto del "Fideo" sia per l'alto costo del suo ingaggio sia per i tanti problemi fisici che il calciatore argentino ha palesato nell'annata.

De Paola: "Alla Juventus piacerebbe ricreare il binomio Giuntoli-Spalletti"

Della Juventus e dell'accostamento a Cristiano Giuntoli ha scritto in un editoriale su Sportitalia.com anche il giornalista Paolo De Paola: "Alla Juve piacerebbe il binomio Giuntoli-Spalletti perché sa costruire in fretta e a costi ragionevoli. Si dovranno riportare alla Continassa metodi di lavoro e un nuovo stile che possa rilanciare la Juve a quei livelli che, sia in Italia che in Europa, sono stati occupati da altri club. La Juve è indietro e continuare con Allegri la porterebbe ancora più indietro".