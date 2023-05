Mancano ormai poche settimane al termine della stagione sportiva 2022/2023 ma la dirigenza dell'Inter sta già muovendo i primi passi per individuare i possibili colpi di calciomercato in grado rinforzare la rosa attuale.

Uno dei principali obiettivi di Marotta e Ausilio è quello di potenziare il reparto difensivo, Skriniar infatti potrebbe non essere l'unico difensore a lasciare Milano dato che anche le permanenze di Acerbi e D'Ambrosio sarebbero attualmente in bilico.

Ecco che secondo i media spagnoli l'Inter avrebbe avviato i primi contatti con Nacho Fernandez in scadenza con il Real Madrid al 30 giungo prossimo.

Inter, idea Nacho per la difesa

Beppe Marotta è un vero specialista per quanto riguarda l'acquisto di giocatori a parametro zero, basti pensare ai vari Calhanoglu, Onana e Mkhitaryan su tutti. L'amministratore delegato, insieme a Piero Ausilio e Dario Baccin, starebbe adesso lavorando per portare in nerazzurro l'ennesimo giocatore a costo zero. Stiamo parlando di Nacho Fernandez, difensore trentatreenne veterano della difesa del Real Madrid con cui andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2023. Nacho, dopo una lunga gavetta nelle giovanili di blancos, è arrivato in prima squadra nel 2012, collezionando in 11 anni ben 18 trofei e diventando così uno dei giocatori più vincenti della storia del Real Madrid.

Nacho, nonostante il prolungamento di un anno offerto dal Real, non sembrerebbe intenzionato a rinnovare il proprio contratto. Secondo i giornali spagnoli alcuni dirigenti dell'Inter le scorse settimane erano a Madrid per provare a convincere il giocatore, che dopo la lunghissima esperienza spagnola potrebbe decidere di cambiare aria per cercare nuovi stimoli.

Nacho attualmente percepisce uno stipendio da circa 4,1 milioni di euro netti all'anno, cifra che l'Inter sarebbe disposta a confermare pur portare in nerazzurro un giocatore dal palmares del classe 1990.

Nacho garantirebbe esperienza internazionale

Nacho rappresenterebbe un tassello importante per la crescita dell'Inter targata Simone Inzaghi.

Oltre alla caratteristiche tecniche che lo rendono un difensore moderno in grado di ricoprire tutti i ruoli della difesa, l'arrivo dello spagnolo porterebbe un importante iniezione di esperienza in una rosa che pur avendo un'età anagrafica molto alta non ha mai vinto un trofeo fuori dai confini italiani (soltanto Mkhitaryan può vantare due coppe europee). Nacho nell'ultimo decennio ha conquistato ben 5 Champions League, 5 mondiali per club, 4 Supercoppe Europee, 3 campionati spagnoli, 2 coppe di Spagna e 4 Supercoppe spagnole.

I 33 anni del cinque volte vincitore della Coppa dei Campioni non rappresenterebbero un problema per la dirigenza di Viale della Liberazione, in Serie A infatti più volte i giocatori 'maturi' hanno dimostrato di poter fare la differenza, non a caso tre dei giocatori interisti che più hanno performato durante questa stagione sono over 30: Mkhitaryan 34 anni, Acerbi 35 anni e Dzeko 37 anni.