Secondo quanto riferito dal giornalista Giovanni Albanese ai microfoni di Calciomercato.it, l'assenza di Gleison Bremer nella retroguardia della Juventus potrebbe costare punti alla formazione bianconera che di conseguenza a gennaio dovrebbe intervenire acquisendo uno stopper. Secondo Albanese anche in attacco il ds Cristiano Giuntoli potrebbe piazzare un colpo ma in questo caso la società piemontese vorrebbe attendere prima il rientro di Milik.

Albanese: 'La priorità a gennaio è prendere un difensore, perché l'assenza di Bremer può togliere punti'

Il giornalista sportivo Giovanni Albanese è stato intervistato da Calciomercato.it e parlando dei possibili acquisti della Juventus nella prossima sessione di rafforzamento invernale ha sottolineato: "La priorità assoluta è il difensore anche perché adesso comincia a essere abbastanza chiaro come l'assenza di Bremer può togliere tanti punti. Da quando il brasiliano non è più in campo i bianconeri prendono molti più gol ed ecco perché credo che la società adesso voglia tenere aperto il versante su Skriniar provando a far leva sulla volontà del calciatore. È ben consapevole però che per il semaforo verde per l'operazione servirà il consenso del PSG, società parigina che dovrebbe dartelo in prestito andando anche in perdita".

Albanese è sceso nel dettaglio della notizia dicendo: "Il primo nome è Skriniar, che però oggi è più un sogno che un obiettivo realistico. Potrebbe diventare tale con dei segnali positivi provenienti dal Paris Saint-German che a oggi però non sono arrivati. Certo, se lo slovacco come hanno fatto la scorsa estate Conceicao e Koopmeiners a un certo punto metterà in chiaro col suo club di voler solo la Juventus allora le cose potrebbero cambiare".

Albanese: 'In attacco serve un nome e se si presentasse un'occasione come Sancho può coglierla'

Sull'emergenza nel reparto offensivo il giornalista ha aggiunto: "In attacco c'è un grosso problema perché come punta centrale abbiamo visto in ordine Weah, Yildiz, Nico Gonzales e Mbangula. È chiaro che il vice Vlahovic sta venendo a mancare ma mi sembra altrettanto chiara la linea del club, quella di vedere le condizioni di Milik quando rientrerà.

In base al suo stato fisico la Juve potrebbe prendere un altro centravanti o puntare su un trequartista. Uno che potrebbe sostituire sullo scacchiere attuale McKennie, calciatore fondamentale per i bianconeri per il passo mostrato".

Infine Albanese ha affermato: "È chiaro che Giuntoli a fine estate credesse di portare in bianconero Sancho, quindi stiamo parlando di un nome importante. Ecco, se si ripresentasse un profilo di quel calibro la Juventus cercherebbe di prenderlo".

Juve, i tifosi commentano le parole di Albanese: 'Danilo a oggi è improponibile'

Le parole di Albanese, specie quelle dedicate al reparto difensivo della Juve, hanno catturato l'attenzione di alcuni tifosi sul web: "Danilo è improponibile, con tutto il rispetto è ora che vada", scrive su Youtube un utente evidentemente stanco delle prestazioni fornite dal brasiliano.

Un altro, sulla falsa riga del precedente, ha aggiunto: "Danilo è un ex giocatore, una tragedia. La Juve non può più permettersi di perdere punti perché siamo a -5 dal Napoli".