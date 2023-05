Le ultime indiscrezioni rivelate dal giornalista sportivo Alfredo Pedullà vorrebbero la Juventus attenta osservatrice di due elementi attualmente in forza al Napoli, vale a dire il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ed il manager Luciano Spalleti. Della Juve e di un presunto accostamento al club piemontese di Thomas Tuchel ha inoltre parlato l'ex calciatore Lothar Matthaus, intervistato da Goal.

Juventus, i bianconeri guardano in casa Napoli: piacerebbero sia Giuntoli che Spalletti

La Juventus starebbe trattando ormai da giorni il profilo di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo attualmente del Napoli.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal giornalista sportivo Alfredo Pedullà, il club bianconero non vorrebbe fermarsi al solo ds toscano e starebbe pensando di portare via dalla società partenopea anche il suo allenatore, Luciano Spalletti. Da quanto si apprende, il manager da Certaldo sarebbe in rotta di collisione con il presidente Aurelio De Laurentiis, che in una recente intervista rilasciata a Sky Sport aveva confermato questa situazione di apparente attrito affermando quanto segue: "Non devi mai tarpare le ali a nessuno come nessuno deve farlo con me. Bisogna rimanere legati nella vita, sono legato ad Ancelotti, Mazzarri, Reja, Benitez. La cosa importante è essere grati a chi ti ha dato e a chi ha ricevuto".

La Juventus starebbe dunque studiando un piano per assestare un doppio colpo dal Napoli con la consapevolezza però che sia Giuntoli che Spalletti sono attualmente legati da un contratto con il club campano che scadrà nel 2024. E' inoltre doveroso sottolineare come la stessa Juve sia legata a Massimiliano Allegri da un contratto da circa 7 milioni di euro annuali che terminerà nel prossimo 2025.

Matthaus rivela: "Tuchel era vicino alla Juventus poi il Bayern ha deciso di licenziare Nagelsmann"

In merito ad un possibile cambio sulla panchina della Juventus, l'ex calciatore dell'Inter Lothar Matthaus ha rivelato un'indiscrezione che avrebbe riguardato i bianconeri ed un eventuale approdo alla Continassa di Thomas Tuchel.

Matthaus intervistato nelle scorse ore ai microfoni di Goal ha dunque detto in merito: "Tuchel era vicino al passaggio alla Juventus. Il Bayern era nervoso, Tuchel era libero e il Bayern non credeva in Nagelsmann al 100%. Non possono licenziarlo quando ha vinto tre titoli, quindi hanno deciso di licenziarlo ora". Matthaus ha poi continuato col discorso inerente Nagelsmann ed il suo licenziamento del Bayern asserendo: "All'inizio pensavo fosse uno scherzo ma non era il primo aprile. Deve essere successo qualcosa al Bayern Monaco per prendere quella decisione".