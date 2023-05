Luigi Chiarello, giornalista di Italia Oggi, ha scritto un post su Twitter sulla Juventus e su Massimiliano Allegri, lanciando più di una frecciatina nei confronti dell'allenatore toscano.

Anche Giancarlo Padovan, intervistato nelle scorse ore ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Allegri e di quello che potrebbe essere il suo futuro alla Juve.

Juventus, Chiarello critica Allegri: "La Juventus ha bisogno di un tecnico che abbia idea di cosa sia un gioco"

Nelle scorse ore il giornalista Luigi Chiarello ha scritto un post dedicato alla Juventus e al suo tecnico Massimiliano Allegri, affermando: "Alla Juve manca un ds che abbia visione e riconosca il talento.

E manca un tecnico che abbia idea di cosa sia un gioco. E' una squadra costruita male, con scelte inspiegabili: comprare Pogba che non gioca tre partite di seguito che senso ha? Rottamare un 29enne (Dybala) per acquistare un 35enne che non corre più (Di Maria) che visione di futuro ha? Chi ha fatto queste scelte? Allegri".

Chiarello ha poi sottolineato come la Juventus non sia stata in grado di mostrare in tutta l'annata uno schema di gioco moderno e che le partite dei bianconeri si riducano sostanzialmente in folate e ripartenze di 60 metri. Il giornalista ha poi evidenziato come Allegri sia stato bravo a mantenere saldo lo spogliatoio in una stagione complicata, ma lo sia stato meno nel far giocare la linea difensiva troppo indietro o nell'usare una prima punta come Dusan Vlahovic quasi come se fosse un esterno.

Infine, Chiarello ha lanciato l'ultima frecciatina ad Allegri, affermando come alcune recenti dichiarazioni del tecnico toscano potrebbero causare un "downgrade" della mentalità che il club piemontese ha da sempre avuto.

Juve, Padovan difende Allegri: "Mandarlo via dopo quello che ha fatto quest'anno sarebbe ingiusto"

Di Massimiliano Allegri e della Juventus ha parlato anche il giornalista sportivo Giancarlo Padovan, che ai microfoni di Sky Sport ha voluto difendere l'operato di Massimiliano Allegri affermando: "Per me Allegri guiderà ancora la Juventus, anche se ci sono frizioni con il nuovo responsabile dell’area sportiva Calvo.

Ma soprattutto non si sa ancora se il nuovo direttore sportivo sarà gradito da Allegri o no. Però Allegri è blindato da un contratto pesante, mandarlo via sarebbe un po’ ingiusto anche considerando quello che ha fatto quest’anno. Due semifinali e il secondo posto sul campo che vuole a tutti i costi non sono nemmeno così male".