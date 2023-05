Sabato alle ore 20.45 presso lo Stadio San Siro si terrà l'incontro tra Milan e Sampdoria valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A. Il Milan deve riprendersi dopo la sconfitta e la conseguente eliminazione in Champions League. Penultimo impegno per la squadra campione d'Italia tra le mura amiche. La Sampdoria vede il suo destino segnato, anche in caso di vittorie nelle restanti partite da giocare, non riuscirebbe a guadagnare punti a sufficienza per rimanere in Serie A. I giocatori blucerchiati, stanno comunque onorando la stagione e sicuramente renderanno ostica la partita alla squadra di Pioli.

Nelle fila degli ospiti sono numerose le assenze e colpiscono tutti i reparti, si tratta di: Audero, Conti, Cuisance, Malagrida, Pussetto, Sabiri e Yepes. Nel Milan, oltre agli assenti di lungo corso, Zlatan Ibrahimovic e Ismael Bennacer, si sono aggiunti tre infortuni nella rifinitura odierna, si tratta di Aster Vranckx, Ante Rebic e Divock Origi. I tre che hanno deluso, in particolare il croato e l'ex Liverpool, non avranno a disposizione l'ennesima occasione per mettersi in mostra con le piccole. Occasione che non dovrebbe avere dal primo minuto nemmeno Charles De Ketelaere che dovrebbe ancora partire dalla panchina. Giroud guiderà l'attacco del Milan che attualmente è poco prolifico, ma dovrebbe puntare sul recupero definitivo del portoghese Rafaael Leao prossimo al rinnovo con i colori rossoneri.

In difesa Malick Thiaw dovrebbe fare coppia con Fikayo Tomori dopo aver scontato la squalifica della scorsa giornata di campionato. Ballottaggio sulla trequarti tra Alexis Saelemaekers e Junior Messias che si giocano una maglia sulla destra, mentre sembrerebbe sicuro del proprio posto lo spagnolo Brahim Diaz. Il numero 10 rossonero è ancora al centro di discorsi di mercato, a breve il club rossonero e il Real Madrid dovrebbero incontrarsi per definire l'affare e per far diventare il trequartista tutto di proprietà rossonera.

L'arbitro dell'incontro sarà il signor Francesco Fourneau della sezione Roma 1. Il fischietto ha incontrato 3 volte i rossoneri con un bilancio di una vittoria e due pareggi.

The goal is clear 👊 #MilanSampdoria #SempreMilan



Brought to you by 𝙬𝙚𝙛𝙤𝙭 pic.twitter.com/xKIsIyjtga — AC Milan (@acmilan) May 20, 2023

Sampdoria: i convocati di Stankovic per la sfida contro il Milan

Portieri: Ravaglia, Tantalocchi, Turk.

Difensori: Amione, Augello, Gunter, Murillo, Murru, Nuytinck, Oikonomou, Zanoli.

Centrocampisti: Djuricic, Ilkhan, Léris, Paoletti, Rincón, Segovia, Winks.

Attaccanti: De Luca, Gabbiadini, Lammers, Quagliarella, Rodríguez

Remembering a true mastermind of the game ❤️🖤



Nel ricordo del Paròn: per sempre nella storia rossonera ❤️🖤

#SempreMilan pic.twitter.com/N93UEhY4xX — AC Milan (@acmilan) May 20, 2023

Milan - Sampdoria le quote e il pronostico della gara di San Siro

I bookmakers vedono la sola via del ritorno alla vittoria per i rossoneri con il Milan favorito a 1,15 ad una distanza siderale la vittoria della squadra di Stankovic a 18 e il pareggio tra le due compagini a 8,50. La quota GOL viaggia alta a 2,35 mentre la quota NOGOL a 1,53 si lascia preferire.

Le difficoltà d'attacco rossonero non sembrano essere prese in considerazione dalle quote degli over dover l'over 3,5 a 2,10 potrebbe essere una giocata rischiosa rispetto all'over 2,5 a 1,43. Il risultato esatto con la quota più bassa è il 2-0 a 6 seguito dal 3-0 a 6,5 e dall'1-0 a 8,50. Olivier Giroud dovrebbe essere il giocatore che potrebbe segnare il primo gol a 4,25 seguito da Rafael Leao a 4,5 e dalla coppia Brahim Diaz e Junior Messias a 8,25. Curiosa la quota che riguarda la Sampdoria, tutti gli attaccanti blucerchiati si trovano a quota 18 come realizzatori del primo gol dell'incontro.