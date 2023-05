La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. L'obiettivo della società bianconera è quello di rinforzare e puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, così da poter ritornare ai vertici del calcio italiano e soprattutto europeo. In tal senso, la Vecchia Signora vuole scoprire il futuro di Angel Di Maria che senza Champions, potrebbe lasciare Torino al termine della stagione.

Juve, possibile interesse per Lang

Per questo motivo, la Juventus non vuole farsi cogliere impreparata e sta sondando diversi profili in caso di mancato accordo per il rinnovo con Di Maria.

Tra i nomi monitorati, ci sarebbe anche quello di Noa Lang, talentuoso esterno olandese che si è ritagliato uno spazio da assoluto protagonista al Club Brugge. In estate, però il classe 99 potrebbe decidere di iniziare una nuova avventura per misurarsi con i top club europei.

La Vecchia Signora potrebbe così provare a sondare il terreno ed intavolare una trattativa con il club belga che chiede una cifra attorno ai 20-25 milioni di euro per il suo talento. La Juve deve però guardarsi dall'interesse ormai noto del Milan che già nella precedente sessione di mercato aveva provato a strappare il 23enne esterno al Brugge. Inoltre, i rapporti ottimi tra i due club grazie all'affare De Ketelaere potrebbe mettere i rossoneri in prima linea per Lang.

Oltre Lang, la sfida Juventus-Milan potrebbe riguardare anche un altro giocatore ovvero Joan Gonzalez del Lecce. Il centrocampista spagnolo viene valutato attorno ai 10 milioni di euro.

Juve, pressing su Pau Torres

Non solo il reparto offensivo. La Juventus monitora giocatori importanti anche per la mediana e la difesa. Se per il centrocampo uno degli obiettivi della Juve potrebbe essere Frank Kessie, per la difesa la Vecchia Signora sarebbe in pressing su Pau Torres, forte centrale spagnolo in forza al Villareal.

Secondo le ultime notizie di mercato, il club bianconero sarebbe una destinazione gradita al centrale difensivo. L'ostacolo maggiore è legato ad un possibile accordo con il Villareal, che non fa sconti soprattutto per i calciatori più importanti presenti in organico. Infatti, il Sottomarino giallo chiede i 50 milioni di euro della clausola rescissoria per cedere il difensore.

Oltre Pau Torres, la Juventus tiene d'occhio anche alcuni profili che militano nel campionato italiano come Giorgio Scalvini, ormai perno centrale della difesa dell'Atalanta. Come per il centrale del Villareal, non sarà facile trovare un'eventuale accordo con la Dea che chiede almeno 40 milioni di euro per il talentuoso centrale italiano. Più difficile la suggestione Alessandro Bastoni, che dovrebbe rinnovare con l'Inter.