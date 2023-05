La Juventus inizia a muoversi sul fronte Calciomercato. L'obiettivo della società bianconera è quello di puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, così da poter ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il mercato della Vecchia Signora gira attorno alla possibile conferma di Adrien Rabiot che potrebbe non rinnovare il proprio contratto e lasciare Torino a giugno.

Juve: idea Kessie per il centrocampo, sfida all'Inter

Visto il possibile addio del francese e le condizioni precarie di Paul Pogba, il club bianconero vorrebbe assicurarsi un centrocampista di livello internazionale che possa dare qualità, quantità e soprattutto personalità alla mediana a disposizione di Allegri.

Si leggerebbe così l'interesse nei confronti di Frank Kessie, centrocampista ivoriano in forza al Barcellona con un grande passato in Italia con le maglie di Atalanta e soprattutto Milan. L'ex mediano rossonero non ha il posto fisso nell'undici di Xavi e per questo potrebbe lasciare il club blaugrana per giocare con continuità nella prossima stagione.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus sarebbe pronta ad uno scambio mettendo sul piatto della bilancia il cartellino di Denis Zakaria, che non dovrebbe esser riscattato dal Chelsea. Oltre a trovare una quadra economica con il Barcellona, il club bianconero deve guardarsi dalla concorrenza dell'Inter che già a gennaio aveva mostrato interesse per l'ex Milan.

Inoltre, i nerazzurri sarebbero avvantaggiati in caso di eventuali scambio tra Kessie e Brozovic [VIDEO], che piace tanto proprio a Xavi per il dopo Busquets.

Juve, il Barcellona non molla Di Maria

L'asse Torino-Barcellona potrebbe non riguardare solo Frank Kessie. Infatti, il club blaugrana resta sulle tracce di Angel Di Maria che resta uno degli obiettivi di mercato per l'estate.

Il Fideo non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la Vecchia Signora, ed una mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe risultare fondamentale per la sua permanenza in quel di Torino. Già a gennaio il Barcellona aveva provato ad intavolare una trattativa per il campione argentino, ma senza successo.

In estate, la situazione potrebbe cambiare con l'eventuale cessione di Ferran Torres e soprattutto con la volontà di Di Maria di giocare ancora la Champions, competizione che il club blaugrana può offrirgli.

Oltre Di Maria, la Vecchia Signora deve far fronte alle possibili offerte che potrebbero arrivare per Dusan Vlahovic dall'Inghilterra. Oltre al sempre vivo interesse dell'Arsenal, potrebbe esserci un interesse anche del Tottenham in caso di una possibile cessione di Harry Kane al termine della stagione.