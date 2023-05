Il fantasista del Celta Vigo Gabri Veiga (9 goal e 4 assist per lui quest'anno in Liga) sembrava ormai da settimane essere l'obiettivo numero uno del Real Madrid, ma stando a quanto riportato dalle news di calciomercato che rimbalzano dalla Spagna i Blancos avrebbero abbandonato la pista per puntare tutto su Jude Bellingham come obiettivo principale per il centrocampo.

Il calciatore inglese è stato protagonista di prestazioni di grande livello sia nel campionato tedesco che con la nazionale inglese, dimostrando di essere un talento molto promettente nel panorama del calcio mondiale.

Le motivazione della scelta

Sembrerebbe esserci Carlo Ancelotti dietro la strategia del club madrileno: l'allenatore italiano ha infatti elogiato Bellingham in diverse occasioni, un arrivo il suo che potrebbe rappresentare un importante rinforzo considerato che giocatori storici come Luka Modric e Tony Kroos sono ormai prossimi al ritiro.

Bellingham inoltre potrebbe affiancarsi a giovani talenti come Valvere, Camavinga e Tchouaméni, creando così una solida base per il futuro del club che piano piano, pezzo dopo pezzo, sta costruendo una compagine in grado di competere per molti anni ad alti livelli.

Concorrenza e clausola

La concorrenza per Bellingham sembra essere molto alta, con Liverpool e Paris-Saint-Germain che starebbero seguendo attentamente le sue prestazioni e potrebbero tentare di inserirsi.

Il Borussia Dortmund ha previsto una clausola rescissoria da 40 milioni di euro che come noto prevede un meccanismo di funzionamento unilaterale: se un club si presenta e la paga, il Dortmund non può opporsi. Probabile allora che il Real si muova molto presto proprio per arginare la concorrenza.

Caratteristiche di Bellingham

Bellingham è un centrocampista inglese, classe 2003 e attualmente milita nel Borussia Dortmund. Dotato di una grande personalità, è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio inglese e mondiale.

Il giocatore è forte fisicamente e dotato di una buona stazza, vanta un'ottima resistenza che gli permettere di coprire grandi distanze sul campo senza perdere mai lucidità e precisione nei passaggi.

La sua capacità di leggere il gioco e di anticipare le mosse degli avversari lo rendono un ottimo centrocampista difensivo, capace di recuperare palloni e di rompere gli schemi avversari. Bellingham è tuttavia un giocatore anche molto abile tecnicamente, dotato di una grande visione e di una buona capacità di impostare l'azione e di creare spazi per i compagni oltre che di ottime capacità sotto porta: in 29 presenze quest'anno in campionato, ha totalizzato 5 reti e 5 assist arrivando così a 21 gol e 25 assist totali in 131 presenze complessive in carriera col Borussia.