Big match al Gewiss Stadium, fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. Domenica 7 maggio alle ore 12:30, l'Atalanta di Gasperini ospita la Juventus di Max Allegri in una sfida che promette spettacolo. Le due compagini arrivano entrambe da una vittoria: la Dea arriva dal successo in rimonta contro lo Spezia, mentre i bianconeri hanno conquistando tre punti importanti grazie al 2-1 sul Lecce, firmato Paredes e Vlahovic.

Juve: ballottaggio Chiesa-Di Maria, conferma per Vlahovic

Per quanto concerne la possibile formazione, Allegri dovrebbe ritornare ad un più compatto 3-5-2.

Il principale dubbio riguarda il reparto offensivo con il ballottaggio tra Federico Chiesa ed Angel Di Maria che si giocano il ruolo di partner offensivo di Dusan Vlahovic, in vantaggio su Milik. Il tecnico potrebbe optare per la titolarità dell'esterno italiano vista l'imminente semifinale d'andata di Europa League contro il Siviglia.

A centrocampo, rientro dal primo minuto per Adrien Rabiot. Il francese dovrebbe comporre la mediana assieme a Locatelli e Fagioli, in vantaggio su Miretti. Sulle corsie vista l'indisponibilità di De Sciglio, torna Cuadrado dal primo minuto mentre sul versante opposto confermatissimo Kostic, in spolvero contro il Lecce. In difesa, si va verso la conferma del terzetto Bremer-Bonucci-Danilo, con Alex Sandro che dovrebbe partire dalla panchina.

In porta, confermatissimo Szczesny.

Atalanta: out Lookman, ballottaggio Muriel-Boga

Buon momento di forma per l'Atalanta di Gasperini che grazie alle due vittorie ed un pareggio nelle ultime tre partite si è rilanciata in ottica Champions. La Dea cerca una vittoria contro una big del campionato come la Juventus per avvicinarsi al terzo posto in classifica.

Per quanto riguarda la formazione, Gasperini dovrebbe fare a meno di due pedine fondamentali come Lookman e Hojlund, che ha accusato un problema muscolare nel riscaldamento della sfida contro lo Spezia. Difficile un suo recupero; così il tecnico bergamasco dovrebbe confermare il suo 3-4-2-1 con Pasalic alle spalle del tandem Zapata-Muriel, con quest'ultimo in vantaggio nel ballottaggio con Boga.

A centrocampo, confermata la diga formata da De Roon e Koopmeiners, mentre sulle corsie spazio a Maelhe e Zappacosta, in grande condizione come dimostrano le due reti consecutive segnate contro Torino e Spezia. In difesa, vista l'assenza di Palomino, spazio al terzetto Toloi-Djmsiti-Scalvini.

Probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Atalanta-Juventus:

Atalanta: Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maelhe, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Muriel, Zapata.

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.