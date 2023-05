Domenica 7 maggio alle ore 12:30 si giocherà Atalanta-Juventus, incontro valido per il 34° turno di Serie A 2022/23. Gli orobici, nel corso della scorsa giornata di campionato, hanno fatto bottino pieno in casa contro lo Spezia di Semplici col risultato di 3-2: in rete De Roon, Zappacosta e Muriel per la squadra di Gasperini, mentre gli spezzini hanno inutilmente risposto coi goal di Bourabia e Gyasi. La Vecchia Signora, invece, ha vinto per 2-1 tra le mura amiche contro il Lecce di Baroni, grazie alle reti di Paredes e Vlahovic alle quali ha replicato Cesay su rigore per i salentini.

Statistiche: la Juventus non batte l'Atalanta nel massimo campionato italiano da sette incontri, difatti l'ultima vittoria dei bianconeri risale al 23 novembre 2019 quando ebbero la meglio sulla Dea in trasferta per 3-1.

Atalanta, 3-4-2-1 per Gasperini

Mister Gasperini e la sua Atalanta dovranno affrontare questo big match coi bianconeri non potendo contare sulle prestazioni degli infortunati Palomino, Lookman, Ruggeri e Hateboer. Per continuare la scalata alla zona Champions League, il tecnico degli orobici potrebbe optare per il 3-4-2-1, con Musso a difesa dei pali. Pacchetto arretrato che sarà probabilmente composto, almeno inizialmente, da Toloi, Scalvini e Djimsiti. Cerniera di centrocampo della Dea che avrà buone chance di vantare come titolari Zappacosta e Maehle, i quali agiranno come esterni rispettivamente a sinistra e destra del terreno di gioco, nel frattempo a far da filtro dovrebbero esserci Koopmeiners e De Roon.

La trequarti campo, infine, potrebbe essere occupata da Ederson e Pasalic, mentre per il vertice offensivo ci sarà il ballottaggio tra Zapata e Hojlund, con l'attaccante colombiano classe '91 che pare avanti per una maglia da titolare.

Juventus, squalificato Paredes

Massimiliano Allegri e la sua Juventus incontreranno la Dea senza poter fare affidamento sullo squalificato Paredes e sugli infortunati Kean e De Sciglio.

Per tornare a battere l'Atalanta in campionato, il tecnico ex Milan potrebbe scegliere il 3-5-2, con Szczesny in porta. La triade difensiva bianconera, invece, avrà ottime possibilità di avere come interpreti iniziali Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo, intanto, i titolari potrebbero essere Fagioli, Locatelli e Miretti a far da scudo in mezzo, con Cuadrado e Kostic come ali del reparto.

Pochi dubbi, in ultimo, sul tandem offensivo che sarà presumibilmente formato da Vlahovic e Di Maria.

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus:

Atalanta (3-4-2-1): Musso, Toloi, Scalvini, Djimsiti, Zappacosta, Koopmeiners, De Roon, Maehle, Ederson, Pasalic, Zapata (Hojlund). Allenatore: Gasperini.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Danilo, Bremer, Cuadrado, Fagioli, Miretti, Locatelli, Kostic, Vlahovic, Di Maria. Allenatore: Allegri.