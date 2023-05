Il 4 maggio è il giorno dell'ufficialità: Il Napoli di Luciano Spalletti è Campione d'Italia. È bastato il pareggio della Dacia Arena contro l'Udinese per regalare il terzo scudetto alla formazione azzurra. La sfida contro l'Udinese è terminata con il risultato di 1-1: dopo l'iniziale vantaggio firmato da Lovric, arriva il gol scudetto firmato da uno dei simboli di questo trionfo, Victor Osimhen, al 22esimo centro in questo campionato.

La partita: Osimhen risponde a Lovric

Per quanto riguarda le formazioni, Spalletti conferma la formazione tipo con solo due modifiche: Ndombele per Zielinski a centrocampo, ed Elmas per Lozano a completare il tridente assieme agli intoccabili Kvaratshelia ed Osimhen.

Confermato anche il 3-5-2 per l'Udinese, con Sottil che opta per il tandem offensivo formato da Pereyra e Nestorowski.

Buon approccio dell'Udinese che al 13esimo passa subito in vantaggio con la combinazione Udogie-Lovric, con il centrocampista friulano che infila Meret, firmando l'1-0 ed il suo quinto centro in questo campionato. Nel primo tempo, la formazione di Spalletti si rende pericolosa solo con un colpo di testa di Victor Osimhen che termina a lato. Nel finale, altra chance per l'Udinese con la conclusione del solito Lovric, respinta da un attento Meret.

Nella ripresa, entra in campo un Napoli più arrembante e desideroso di conquistare quel punto decisivo per lo Scudetto. Il pareggio arriva al 52esimo minuto sugli sviluppi di un calcio d'angolo, dove Osimhen ribadisce in rete una respinta non perfetta di Silvestri sul tiro di Kvaratkshelia, firmando l'1-1.

Il numero nove azzurro firma così una rete fondamentale che rimarca la sua grande stagione.

Nel finale, l'undici di Spalletti ha addirittura l'opportunità di conquistare i tre punti con la grande girata di Zielinski, stoppata da un grande intervento di Silvestri. Termina così la sfida con il Napoli ed il popolo partenopeo che può finalmente esultare la vittoria del terzo Tricolore.

Spalletti: "Napoli, è per te"

Al termine della sfida, l'allenatore azzurro Luciano Spalletti ha commentato il grande percorso effettuato dalla squadra squadra per conquistare questo Scudetto.

"Napoli, è per te" ha dichiarato il tecnico di Certaldo. Un'emozione che abbraccia la squadra, la società, i tifosi ed i familiari. "Il sentimento della felicità sul groppone è stato fantastico, molte persone supereranno i momenti duri pensando a questo momento".

Momento storico anche per il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo: "Scudetto meritano, che resterà nella storia".