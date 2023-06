Il Calciomercato estivo della Juventus dipenderà molto anche dalle scelte di alcuni giocatori in scadenza di contratto. Adrien Rabiot e Juan Cuadrado su tutti. Se il francese sembra destinato a salutare i bianconeri, l'esterno colombiano potrebbe accettare una forte riduzione dell'ingaggio pur di restare a Torino.

Per sopperire a eventuali partenze e dare maggiore qualità alla rosa, la Juventus sembrerebbe intenzionata a sondare il terreno per il campione del mondo Marcos Acuña del Siviglia. Infatti, secondo il portale online spagnolo todofichajes.com, oltre all’interesse dei bianconeri ci sarebbe anche quello del Milan.

Per quanto riguarda invece il reparto offensivo, la Juventus avrebbe messo nel mirino un altro probabile obiettivo dei rossoneri. Folarin Balogun, giovane promessa dell'Arsenal, potrebbe essere il giocatore ideale per sostituire Dusan Vlahovic, qualora il serbo decida di accettare il trasferimento in un altro club.

Marcos Acuña ha una valutazione di circa 12 milioni di euro

Fresco vincitore dell’Europa League ai danni della Roma, il cartellino dell'esterno argentino avrebbe un costo tutto sommato abbordabile per le casse della Juventus. Marcos Acuña ha però diversi estimatori sia in Serie A sia nella Liga. Pare infatti che Lazio, Milan e Atletico Madrid, siano interessate alle prestazioni del giocatore: l’esterno argentino ha un’ottima esperienza internazionale.

Nato nel 1991, Marcos Acuña si è imposto prima in Portogallo allo Sporting Lisbona e poi nel Siviglia. Con gli andalusi ha collezionato 90 presenze nella Liga, con 5 gol all'attivo. Dotato di un'ottima corsa, è in grado di giocare come esterno sinistro alto in una difesa a tre o adattarsi perfettamente come terzino nello schieramento a quattro.

Folarin Balogun interessa anche a Milan e Inter

Attorno all'attaccante dell'Arsenal potrebbe scatenarsi una vera asta tra le due milanesi e i bianconeri. Mentre il Milan è in cerca di un giocatore di prospettiva da affiancare a Olivier Giroud, l'Inter avrebbe la necessità di svecchiare il reparto offensivo, il quale resterà al momento orfano di Romelu Lukaku.

Infatti, a meno di eventuali accordi tra le due società, il giocatore belga rientrerà al Chelsea per fine prestito.

Molto rapido negli inserimenti e bravo a cercare la profondità, Folarin Balogun ha giocato l'ultima stagione in Ligue1 nelle file del Stade Reims, collezionando 37 presenze con 21 gol. Nato a New York nel 2001, l'attaccante fa parte della nazionale americana e potrebbe essere anche l'erede ideale di Vlahovic alla Juventus. Il costo del suo cartellino si aggira attorno 25 milioni. Cifra piuttosto bassa per un calciatore di prospettiva.