La Juventus, nelle ultime settimane, avrebbe fatto una nuova proposta di rinnovo ad Adrien Rabiot offrendogli un prolungamento annuale e lui si sarebbe preso del tempo per riflettere sulla proposta della società.

In particolare, stando a quanto afferma Tuttosport, uno dei temi di riflessione del francese, riguarderebbe la conferma sulla panchina dei bianconeri di Massimiliano Allegri. Infatti, Rabiot sarebbe particolarmente legato al tecnico livornese e vorrebbe essere certo al 100% di poter lavorare ancora con lui in caso di permanenza. In questo senso il quadro sarebbe chiaro: Allegri sembra intenzionato a restare sulla panchina della Juventus, visto che la stessa società ha sostanzialmente già confermato il tecnico.

Ma in questi giorni, però, sui media sportivi si è parlato molto di una possibile offerta arrivata all'allenatore juventino dall'Arabia Saudita. La cifra offerta al tecnico livornese sarebbe faraonica, ma nonostante ciò il mister avrebbe deciso di restare a Torino.

Grande feeling tra Allegri e Rabiot

La Juventus, in questi giorni, sarebbe in attesa di una risposta di Adrien Rabiot in merito all'offerta annuale di contratto avanzata. Il francese sarebbe fondamentale per gli schemi di Massimiliano Allegri, che avrebbe chiesto alla società uno sforzo economico per provare a trattenere il centrocampista transalpino.

Il feeling tra il tecnico livornese e Adrien Rabiot è molto forte e il numero 25 juventino, sotto la gestione dell'allenatore toscano, ha trovato la sua definitiva consacrazione.

Il francese, in questa stagione, ha segnato 11 gol e ha fatto sei assist. Rabiot ha giocato quasi sempre e le poche volte che ha riposato la sua assenza si è fatta sentire.

Infortunio in nazionale per Rabiot

In questi giorni, Adrien Rabiot è stato al seguito della Francia. Ma il giocatore della Juventus è stato costretto a lasciare il ritiro della nazionale transalpina per una una lesione muscolare al polpaccio.

Adesso il giocatore sfrutterà le vacanze per rimettersi al meglio. Dopodiché resterà da capire se il francese il 10 luglio sarà alla Continassa per riprendere la preparazione con la Juventus o se avrà deciso di liberarsi a parametro zero per accasarsi a una delle società interessate come ad esempio il Bayern Monaco.

Infatti, la squadra nei primi giorni di luglio riprenderà la preparazione: la prima fase si svolgerà al JTC, dove dal 10 luglio i giocatori faranno i test atletici, poi inizierà la fase di lavoro con il pallone.

Mentre a partire dal 20 luglio la Juventus sarà negli Stati Uniti per la tournée estiva. In quel periodo cominceranno anche le prime amichevoli contro il Real Madrid, il Barcellona e il Milan.

Dopodiché dal 3 agosto la Juventus tornerà alla Continassa.